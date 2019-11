紐約單親爸「左腦全凹」駭人照曝！球棒是凶器　惡男：只揮一下拳…72天後出獄

▲單親爸爸奧古斯丁(Steven Augustine)育有2個兒子。(圖/翻攝自「GoFundMe」)

記者張靖榕/綜合外電報導

紐約一名育有2子的單親爸爸奧古斯丁,走路回家時遭人拿球棒重創頭部癱瘓,接受手術後左半邊大腦凹陷,至今仍受「腦塌陷綜合症」(Sunken brain syndrome)所苦;然而嫌犯聲稱「只是打了他一拳」,被以最輕罪名判處1年徒刑,2個月後就出獄了。家屬雖氣憤,但當前必須以奧古斯丁為重,院方也即將為他裝入塑膠頭殼。

根據《澳洲新聞網》(news.com.au)報導,2018年5月,32歲的奧古斯丁(Steven Augustine)正走路回家,遭到歹徒以球棒痛擊,頭骨當場碎裂,緊急送醫後接受大型「減壓顱骨切開術」(craniectomy)。雖然撿回一命,但奧古斯丁已經癱瘓,整顆頭也少了一半,長達1年半的時間都受到「腦塌陷綜合症」折磨。

注意!以下照片可能引起不適,請斟酌觀看

WHY THE HELL ISN'T THIS TRENDING?



Charles Miles viciously beat Steven Augustine, 32 in New York. Jailed for only 2 months.https://t.co/i1PI4Z0Zub