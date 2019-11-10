可成10月營收創一年新高　前三季賺逾一股本

▲iPhone 11銷售優於預期。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

可成公布第3季業績，第3季每股獲利4.41元，較去年同期8.52減少48%；然而累計前三季EPS為10.15元，賺逾一股本。

可成同時公布10月營收為121.17億元，月增16.4%，年5.7%，為近一年來新高。前十月合併營收為718.13億、相較去年同期減少9.2%。

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可成自結10月份毛利率26.1%、營業淨利率 18.5%，較前月改善，主要是因為營收與稼動率提升之故。

可成第3季營收為278.17億；毛利率23.1%，較第2季的23.06%略為提升，為今年新高；營業淨利率則從上季的9.13%大幅回升至16.1%；歸屬本公司業主淨利為33.99億；基本EPS 4.41元。

可成前三季營收596.95億，毛利率23.7%，營業淨利率14.0%，稅後淨利78.23億，基本EPS 10.15元。

可成為iPhone機殼供應商，今年上半年因客戶處於新舊機種交替，出貨動能有限，產能利用率不佳，影響使營收規模探近年新低，毛利率也大受影響，來到「2」字頭，單季獲利大幅縮水。

然而第2季以來逐步回升，加上iPhone新機銷售優於預期，展望第4季，可成表示，維持先前說法，本季會較第3季成長，營運逐季成長。



