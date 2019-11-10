結婚60年老夫妻難忍病痛「攜手輕生」　80歲嬤活下來...竟被控謀殺

▲英國老夫妻相約攜手離世，妻子卻獨活下來，還被控謀殺。（圖／翻攝自Mirror）

記者錢玉紘／綜合報導

英國81歲的老翁丹尼斯（Dennis Eccleston）與妻子瑪維絲結婚超過60年，兩人非常相愛，但丹尼斯不幸罹患大腸癌，長期受病痛折磨，日前決定與妻子一同服毒，攜手離世。沒想到瑪維絲活了下來，丈夫卻離世了，她竟然還被以謀殺罪起訴逮捕，兩人的女兒也出面為母親發聲。

去年2月初，老夫妻一同相約離世，留下遺書之後，在家中服藥自殺，但隨後被女兒喬伊（Joy Munns）發現了，緊急將父母送到醫院。喬伊在病房內，拍下父母躺在相鄰病床的照片，20分鐘之後，丹尼斯就離世了，而瑪維絲被救了回來。

沒想到在隔天，80歲的瑪維絲就被逮捕，當時身上僅穿著睡衣，在警局被拘留了30小時，隨後，被以下藥謀殺自己丈夫的罪名起訴。幸好，全案在今年9月開庭，經過3周審判過後，瑪維絲最終被宣判無罪。

▲兩人結婚60年。（圖／翻攝自Mirror）

如今喬伊將這張父母生前最後的合照曝光，並且希望喚起大眾正視病人的生命自主權，以及呼籲修改法律。喬伊在一份聲明中寫道，「我們80歲的老媽媽看起來像殺人犯嗎？他卻因為想要跟自己的丈夫一起離世而被以謀殺罪起訴，爸爸只是想擺脫病痛而已，而媽媽不忍心看著他受苦」。



喬伊提到，媽媽不該受到被關30個小時，以及3周審判的對待，「若是不修改法律的話，日後還會有更多我們所愛的人受苦，作為一個成年人，在有適當看守的狀況下，我們都應該有選擇」。現在，瑪維絲身心狀況都已經恢復，過得不錯，但若是爸爸知道媽媽要經歷這一切，一定會非常痛心。

瑪維絲在9月出庭時也提到，當她在醫院醒來，發現自己獨活下來時，感到懊惱又傷心，雖然家庭幸福美滿，但還是很想繼續陪伴在丈夫丹尼斯的身邊。喬伊表示，希望有政治人物在議會中討論更多有關「輔助死亡」的問題，並希望父親的案子不要被白白忽略了。

根據英國的《自殺法》（Suicide Act 1961），鼓勵或截住死亡都是違法的，最高可判刑14年。支持安樂死的公益團體「尊嚴死亡」（Dignity in Dying）就批評，這個法律過很過時，不是用於現代社會，讓像是丹尼斯這樣的病患以及其親屬都受苦。但反對安樂死的團體「Care Not Killing」的執行長則認為，這的確是個很傷心的案例，但不足以改變輔助死亡的相關法律。