滑手機變「養小雞」！印尼妙招改善兒童手機成癮　養得好還有獎品





▲印尼政府為解決孩童手機成癮，推出「養小雞」計畫。（圖／翻攝自推特／@krystalk2me）

記者錢玉紘／綜合報導

年輕小朋友對手機嚴重成癮，已經成為網路世代的一大問題，印尼官員為改善此現象，想出妙招，推出讓小朋友「養小雞」的活動，有一名女網友就分享，自己年幼的妹妹真的因此減少使用手機，而且還把小雞養成健壯的大公雞，讓網友們讚嘆不已。



馬來西亞《中國報》報導，印尼西爪哇萬隆市政府為解決兒童玩手機上癮的問題，推出了這個「養小雞」計畫，在30個縣中，個挑出20到30名幸運兒同，參加此的孩子可以獲得一隻小雞，如果細心照顧等到小雞長大的話，就可以再獲得3隻新的小雞，而一個學年之後，誰的小雞養的最好，就能獲得一輛腳踏車。

Salah satu cara dia ngajak main ayamnya pic.twitter.com/pdR5VBGXpY — Krystal (@krystalk2me) October 23, 2019

萬隆市長指出，政府會先訓練孩子們如何養小雞，像是如何餵食等等，他們認為，這樣可以減少孩子對電子設備的依賴。若是計畫成功的話，預計會送小雞給市內每個小學生。

一名推特女網友「@krystalk2me」就分享了照片，秀出自己妹妹成功把小雞養大的過程。照片中可以看到，原本妹妹拿到的黃色小雞只有兒童手掌那麼大，細心照顧之後變成一隻超大公雞，要兩隻手才能抱得起來，在照片中也可以感受到網友的妹妹相當喜歡這隻新寵物。她也分享了妹妹跟公雞玩的影片，受到網友好評

「@krystalk2me」表示，這個新的愛好真的讓妹妹減少對手機的依賴，使用的頻率也降低了，雖然仍然會花時間看YouTube影片，但也撥出更多時間來照顧小雞，

有網友表示，這個方法很不錯，也很佩服這位小妹妹的毅力，但也有網友指出，告不好之後就有人開發輔助養小雞的App，造成反效果。