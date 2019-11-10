泰南7嫌落網！　至少30叛亂分子攻2檢查哨15死4傷…「焚胎、炸電線桿」斷追緝





▲泰國南部也拉府（Yala）2座安全檢查站遇襲，釀15死4傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國南部地區暴力頻傳，週二（5日）傳出近年來最嚴重的槍擊事件，2座民房志願軍安全檢查哨遭攻擊，造成至少15人死、4傷。當局週六（9日）指出，已經逮捕7名嫌犯，並繼續對主要槍手發布通緝。

根據《半島電視台》（Al Jazeera）、《曼谷郵報》報導，大約30名至50名分離主義分子，於5日持槍徒步穿過橡膠園，晚間11點20分發動突襲，造成志願軍12人當場死亡、3人送醫不治，其中包括1名警察。警方隔天逮捕一名嫌犯，並在也拉府往北與北大年府（Pattani）之間，再逮捕6名嫌犯。

▲泰國南部耶拉府（Yala）2座安全檢查站遇襲，是近年來死傷最慘重的事件。（圖／達志影像／美聯社）

泰國南部軍方發言人普拉莫（Pramote Prom-in）9日告訴法新社（AFP）記者，目前消息大約是30到40名分離主義者參與作案，他們奪走安全檢查哨數把M16步槍及霰彈槍，在街上散擲鐵釘、砍樹、炸毀電線桿等斷後措施，成功阻止軍方追擊和救援，但尚未有任何分離主義團體宣稱犯下這起高度組織性的攻擊行動。當局在當地村醫家中發現浸滿血的紗布，已經交由法醫進行科學鑑定，並從資料庫中追蹤血液的符合對象。

長期關注暴力事件的人權團體「深南觀察」（Deep South Watch）表示，分離主義活動聚集的也拉府、北大年府和陶公府（Narathiwat），主要族群為馬來穆斯林。2004年至今，相關活動已經造成將近7000人死亡。

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