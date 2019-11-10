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柏林圍牆倒塌30周年　「川普、馬克宏都缺席」各國行程巧妙避開

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▲▼德國柏林圍牆倒塌30周年紀念活動。（圖／路透）

▲德國柏林圍牆倒塌30周年紀念活動，舞台上大標語，「停止占領」！（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

柏林圍牆倒塌30周年，德國政府於當地時間9日舉行紀念活動，但今年許多重要人物卻未如往年一樣，出席這項標誌冷戰時代結束、共產世界瓦解及兩德統一的重要活動。

出生於東德的德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，「柏林圍牆，各位先生女士，它是歷史，它教會我們，沒有任何建得如此高、如此廣，用來限制人們自由的牆，卻無法被衝倒的。」德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）則趁30周年慶祝活動，抨擊遠在美國的川普，要川普放棄在美墨邊境築起高牆，作個「讓人尊敬的夥伴」。

▲▼德國柏林圍牆倒塌30周年紀念活動。（圖／路透）

▲德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在紀念活動上發表演說。（圖／路透）

川普也發表一份聲明恭賀德國，「美國和我們的盟友及伙伴，會繼續堅定不移地維持盟邦關係，來維護自由世界不受侵擾。」而川普的「美國優先」政策、英國脫歐歹戲、俄羅斯勢力以及近來力求主導西歐政局的法國總統馬克宏，都讓國際間的氣氛更加詭譎。

就在慶祝活動前2天，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在媒體上撂下重話，稱美國主導的北太平洋公約組織（NATO）「正在腦死中」（becoming brain-dead），引得梅克爾反擊，「這樣以偏概全的論點沒有必要」。

慶祝活動訂在9日舉行，各國行程安排都很巧妙避開了，如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前赴德國，8日結束訪問打道回府，馬克宏則是訂於10日出訪德國。

▼柏林圍牆標誌冷戰時代結束、共產主義瓦解，對整個歐洲及世界局勢影響甚深。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。西柏林人幫助東柏林人爬過圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。西柏林人幫助東柏林人爬過圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。民眾破壞圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。東、西德警察交換鮮花。（圖／達志影像／美聯社）

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