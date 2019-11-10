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準備買到剁手！雙11神卡大比拚最高回饋32%　5大攻略教你搶好康

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▲▼網購,網路,血拚,刷卡,買東西（圖／pixabay）

▲「雙11購物節」為電商年度最大盛事，網購平台紛紛推出年度最殺優惠。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的「雙11購物節」就在明（11）日登場，除了各家電商平台摩拳擦掌紛推折扣活動，許多品牌的網站也推出買一送一、滿額免運等活動，多家銀行瞄準該商機，紛紛祭出高額回饋，讓民眾搶好康優惠，專家提出5大雙11網購攻略，不僅能聰明消費，刷對卡還能賺回饋。

Money10金融比較平台表示，面對琳瑯滿目的促購活動，民眾務必先列好購物清單，買自己需要的商品，搶一波便宜，切莫為了賺折扣、優惠而盲目消費。

請繼續往下閱讀...

第一是列好購物清單，民眾應透過商品比價平台，了解該商品合理價格區間，以免搶到某平台折扣，到最後卻發現售價不是最優惠的。

第二是比較各大電商的雙11促購活動，由於部分商品的定價，例如N牌膠囊咖啡機的售價價差並不大，因此，電商提供的回饋必不可少。

天貓淘寶今年就祭出雙11當天信用卡交易免收3%手續費，讓想要刷卡的民眾購物成本自4.5%降至1.5%海外交易手續費；另在11日之前都可以先搶折扣券，11日消費當天即可每消費400元減50元；11日當天19點到23點59分59秒，結帳金額滿1萬元立刻折5,000元，限前20名結帳成功消費者。

PChome、momo購物網則推出醞釀買氣活動，像是PChome預先刷卡儲值滿3,500元享350回饋，相當於10%回饋，momo購物網推出每日簽到momo幣100倍送。

▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲雙11購物節即將到來，民眾不可不知的5大刷卡攻略，刷對卡還能賺回饋。（示意圖／資料照）

第三是高額回饋有限額，許多吸睛的雙11回饋活動幾乎都有名額限制，因此，11日前務必將商品加入購物車，時間一到立刻結帳，才有機會搶到高額回饋。

第四，搭配近一、兩年出現在市場上的返利網連結到各大電商，每筆消費再享有額外現金回饋，例如天貓或淘寶購物，更可以透過ShopBack、LINE購物賺取回饋，有時高達10％現金回饋。

第五是選對信用卡再賺最高32%回饋，Money101表示，信用卡回饋分為兩大類，包括信用卡原回饋、銀行與電商平台推出的滿額回饋。

例如，國泰KOKO COMBO icash聯名卡友於天貓淘寶消費，最高可享32%回饋，包含即日起自11日當天累積滿1萬1,111元送1,111元刷卡金（限1,100名），加上8日至12日之間單筆滿1萬1,111元就送1,666元刷卡金（限6,666名），以及卡片原回饋315元，消費1萬1,111元即可獲得3,092元回饋。新戶則可以再享500元紅包，相當於高達32%回饋。

北富銀則針對夜貓剁手族推出加碼回饋，momo購物、PChome購物、YAHOO三平台、蝦皮購物、淘寶台灣站等電商平台，自9日到11日的晚間10點到凌晨6點之間單筆滿888元送100元刷卡金，可加碼11.26%回饋，若使用數位生活卡及LINE FRIENDS卡，再享2%現金回饋。

不過，以上所提到的高回饋都需要登錄活動，且名額有限，若是想要更懶人消費，Money101金融比較平台提到，選擇網購信用卡，最高可以享有5%回饋，例如玉山Ubear信用卡網路通路消費享5%回饋，每月上限600元，相當於可以消費1萬2,000元；新光寰宇現金回饋卡，網購通路享3%回饋，每月上限500元。

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關鍵字：

雙11電商網購剁手信用卡回饋刷卡

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