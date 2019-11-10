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花7.8萬才能讓小孩「見聖誕老公公一面」！　倫敦哈洛百貨挨批慈善變斂財

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▲▼聖誕老人之家。（圖／哈洛百貨官網）

▲哈洛百貨以消費金額將家庭分級，只有達標家庭的孩子才能入內參觀聖誕老人之家。（圖／哈洛百貨官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

聖誕老人在故事中會在平安夜拜訪每個孩子，但事實證明，只有有錢人才有資格見到他。倫敦哈洛百貨公司（Harrods）的消費者至少要花2000英鎊（約新台幣7.7萬元），才能讓孩子進入鑲滿施華洛世奇水晶（Swarovski）的聖誕老人之家拜訪，也讓哈洛百貨被抨擊宛若是偷走聖誕節的鬼精靈(Grinch)。

據《衛報》報導，哈洛百貨擁有170年歷史，是當地老字號百貨，去年共賺了1.71億英鎊。許多老顧客每年都會帶著孩子造訪聖誕老人之家，但後來卻被百貨以消費金額分級，只有消費到特定額度的家庭才有資格參觀，在受到外界嚴厲抨擊後，哈洛百貨今年同意改變政策，讓160名未達消費額度的家庭可以入內參觀。

從11月15日開始，聖誕老人將有4400次約會，每次10分鐘，意味著富裕家庭將能享有約會時間的94%。

▲▼聖誕老人之家。（圖／哈洛百貨官網）

▲▼聖誕老人之家。（圖／哈洛百貨官網）

▲▼聖誕老人之家。（圖／哈洛百貨官網）

40歲的布朗憤怒表示，「哈洛百貨就像偷走聖誕節的鬼精靈一樣，失去了過聖誕節的真正意涵，反而將它商業化。探訪聖誕老人的機會不應該只有那些花費數千鈔票的人能享有，他們有大把時間和金錢去消費。」

布朗說，他和妻子海倫除了托比外，還育有13歲的奧利佛、8歲的雅各布、及5歲的瑪蒂達，每年都會一起前往參觀，但這項家庭傳統被哈洛百貨的貪婪毀了。他指出，哈洛百貨自1955年開始免費讓顧客參觀聖誕老人之家，但沒想到慈善活動逐漸變質成生財場所。

哈洛百貨共有10名聖誕老人扮演者，3個表演者會分散在聖誕老人之家中的3個不同區域活動。若想在5個半星期的開放期間入內參觀，每名兒童門票需收費20英鎊（約新台幣770元），哈洛百貨至少能從中賺取8.48萬英鎊（約新台幣330萬元）。

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