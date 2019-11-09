溫柔人夫「原汁原味」織出這頂帽！100%神還原…冬天還能保暖　鋼彈迷求量產

ガンダムヘッド編んでみたw pic.twitter.com/8NgZQBpPm2— なみお (@wavemomchan) December 25, 2018
記者黃心瑀／綜合報導
日本一名家庭主夫是鋼彈迷，擁有一雙巧手的他曾經用毛線，「織」出一整隻的鋼彈模型，但這還不是最厲害的！最近他又再度將作品升級進化，把「鋼彈頭」直接做成一頂帽子，而且真的可以戴在頭上，不僅能夠一圓鋼彈迷的夢想，還可以達到冬天保暖的作用！
日本推特網友「なみお」是一名家庭主夫，他在推特的簡介上寫下「受到孩子影響開始製作模型的5年的人。關於家貓還有日常生活。」而在他分享的推文當中，除了製作塑膠的鋼彈模型之外，他還手工編織出了一整隻的鋼彈玩偶、Z'Gok的手，更運用創意將這些鋼彈配件實體化，利用4天的時間做出可以戴在頭上的「鋼彈帽」。
ありがとうございます！— なみお (@wavemomchan) November 13, 2018
ハンドメイドも色々やりますよ(^^) pic.twitter.com/Yyz5gDWWqG
ズゴックの手編んでみた(о´∀`о)— なみお (@wavemomchan) November 3, 2019
1本の毛糸から編み出す造形技術に自分でも恐怖を覚える(T▽T)#ズゴック#ガンダム#gundam #zgok pic.twitter.com/xxUuLBWjnU
這頂「鋼彈帽」的重現性超高，戴上之後除了可以一圓許多粉絲將偶像穿上身的願望，還可以同時達到冬天保暖的效果，也吸引了許多吸引超多鋼彈迷網友的關注，甚至還有人希望「なみお」可以量產這個周邊，讓大家都有機會可以戴上傳說中的鋼彈帽。
「なみお」的推特上不僅僅做出人類可以帶的帽子，創意源源不斷的他還曾經織了貓咪鋼彈專用帽，儘管家裡的貓咪表情看起來似乎有點不情願，但還是好可愛啊！
ニャアもいるでよ〜— なみお (@wavemomchan) December 25, 2018
これも友達にあげちゃったんだよなぁw pic.twitter.com/pcloqwunM1