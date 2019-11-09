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溫柔人夫「原汁原味」織出這頂帽！100%神還原…冬天還能保暖　鋼彈迷求量產

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記者黃心瑀／綜合報導

日本一名家庭主夫是鋼彈迷，擁有一雙巧手的他曾經用毛線，「織」出一整隻的鋼彈模型，但這還不是最厲害的！最近他又再度將作品升級進化，把「鋼彈頭」直接做成一頂帽子，而且真的可以戴在頭上，不僅能夠一圓鋼彈迷的夢想，還可以達到冬天保暖的作用！

日本推特網友「なみお」是一名家庭主夫，他在推特的簡介上寫下「受到孩子影響開始製作模型的5年的人。關於家貓還有日常生活。」而在他分享的推文當中，除了製作塑膠的鋼彈模型之外，他還手工編織出了一整隻的鋼彈玩偶、Z'Gok的手，更運用創意將這些鋼彈配件實體化，利用4天的時間做出可以戴在頭上的「鋼彈帽」。

這頂「鋼彈帽」的重現性超高，戴上之後除了可以一圓許多粉絲將偶像穿上身的願望，還可以同時達到冬天保暖的效果，也吸引了許多吸引超多鋼彈迷網友的關注，甚至還有人希望「なみお」可以量產這個周邊，讓大家都有機會可以戴上傳說中的鋼彈帽。

「なみお」的推特上不僅僅做出人類可以帶的帽子，創意源源不斷的他還曾經織了貓咪鋼彈專用帽，儘管家裡的貓咪表情看起來似乎有點不情願，但還是好可愛啊！

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關鍵字：

人夫家庭主夫鋼彈帽子

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