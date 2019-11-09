臺灣形象展納卯首試告捷　2天共吸引1萬1千人次

▲珍奶館廠商代表表示菲律賓人非常熱愛珍奶，試飲活動一推出就被掃空。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的「2019年菲律賓臺灣形象展」首次移師納卯辦理，今(9)日閉幕，貿協指出，珍奶、文創都成功引起菲律賓人的目光，展覽2天共超過1萬1000人次到場參與，遠超出預期。

貿協指出，這次的展覽除了展現觀光及文創產業，也呈現ICT產業、健康醫療、農漁業科技，完整呈現臺灣優質產品，深化臺菲交流，多數參觀者讚賞該展覽品質，也有不少參觀者表示這是第一次接觸臺灣產品，感到相當新鮮。

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其中，珍奶館更引發菲律賓人的目光，貿協表示，菲律賓人真是喜愛珍奶，試飲活動一推出就被掃空，也有買主特地開2個小時的車來洽談，希望引進材料與周邊產品。大東羊食品蔡小姐表示，東南亞氣候炎熱，消費者通常不耐久候，其蒟蒻粉圓毋須加熱就可直接食用，大幅縮短製作飲料的時間，因此相當受到當地中小型飲料店買主的關注，這是透過參展才能體會到的市場特性。也有買主希望進口瓶裝的珍珠奶茶在自家的便利商店販售，菲國商人看好珍珠奶茶的後續熱銷由此可見。

此外，貿協更觀察到，文創設計館融合文創、時尚、生活與科技元素的商品廣受廣大消費者的喜愛。其中日常經典公司推出的多功經典包受到多位Blogger的肯定推薦，黃執行長表示菲律賓是超過1億人口的大國，年輕人口佔75％，在該國經濟持續成長的情況下，注重生活品質的新消費族群將是消費主力，對菲律賓市場前景相當看好。除此之外，菲律賓非常熱衷聖誕節，11月上旬商場已經充滿聖誕氣氛，iThinking 的動物造型手工具組不但造型可愛且配色鮮豔，且充滿驚喜，受到納卯最大的公車經營業者A商青睞，預計採購作為今年VIP的聖誕禮物。

另外，貿協更提到，經緯航太特別發表無人機智慧農業應用方案，其精準肥料噴灑，達到避免原物料浪費、節省人力的目標，令多家香蕉、菸草及可可種植商驚豔，紛紛詢問具體方案，並約定隔天立即到農園實飛行操作。

▼經緯航太無人機智慧農業應用方案，令多家香蕉、菸草及可可種植商驚豔，紛紛詢問具體合作事宜。（圖／貿協提供）

最後貿協也說，台灣健康產業形象館中的寶健科技，由於其腎結石碎石機直接用超音波與X光探測就能精準震碎結石，可大幅改善病患尿出血之窘境，Medical School Foundation當場就與其簽訂銷售合約，近日將於Davao醫院裝設儀器，商機達50萬美元。長庚醫院也於展期間接獲87位民眾醫療諮詢泌尿科達文西手術及肝臟移植等問題，未來也將與DAVAO DOCTORS HOSPITAL就轉介病患至臺灣治療合作。

「臺灣形象展」自2017年起，已在印尼、印度、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞共6個國家辦理過14場，2020年也將持續於越南胡志明、印尼萬隆及馬來西亞吉隆坡、印度孟買及泰國曼谷繼續深掘新商機。

