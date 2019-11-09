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陽光正妹自揭「2年前的她」！　「滿臉爛痘＋蒼白肌膚」曝淒涼戒毒歷程

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／The Addict`s Diary）

▲傑米戒毒前後差超大。（圖／翻攝自Facebook／The Addict`s Diary

記者黃心瑀／綜合報導

很多人會因為一時的好奇心吸食毒品，但卻也葬送自己的健康。美國一名25歲女子傑米（Jamee Valet）從17歲開始吸食海洛因，更因為藥物成癮，讓她變成滿臉爛痘、削瘦慘白的模樣；2年前她決心要戒毒，並拍下照片警惕自己，更要告訴大家不要輕易接受毒品，因為戒毒真的是一件很難、很辛苦的事，但只要下定決心，還是可以變回原本的自己。

根據《太陽報》報導，臉書專頁「上癮者日記（The Addict's Diary）」日前分享了來自俄勒岡州傑米的故事，內文寫到，「我的名字叫做傑米，是一名正在戒海洛因跟安非他命的癮君子，這兩張照片相隔兩年，兩年後我成功取得了學位，也回復成好看的模樣！戒毒是有可能的！」

隨後附上的兩張照片中，第一張是2017年時，傑姆正處於吸毒的高峰期，滿臉爛痘、臉色慘白，讓她看起來就像一名活死人；另一張照片是今年7月拍攝的，帶著藍色學士帽的她氣色紅潤，看起來既有自信又有活力，跟先前的模樣判若兩人。

傑米說，她的童年過十分艱辛，以至於13歲時就接觸吸食大麻，15歲時慣性服用處方藥，當時她交了一名男友，兩人更一起在毒品中淪陷；之後她在某一天被兩名男子性侵，這更加深了她依賴酒精跟藥物，也就是此時她遇上了海洛因跟冰毒，為了毒品她甚至不惜搶劫跟偷東西，最後致使她入獄。

當時19歲的傑米入獄後被迫戒毒，但她覺得太痛苦還嘗試要自殺解脫，但最後被從鬼門關前拉回；出獄之後，她又重新回到毒品的懷抱，而且還變本加厲地用性交易換取毒品，一直到她遇上現在的男友傑克（Jake），才重新走回正軌。

報導中指出，傑米至今已經戒毒2年，面貌回復成有氣色、有元氣的模樣，更順利地回到學校取得學位；她想藉由自身經歷來告訴其他人，戒毒很難，康復歷程更是充滿戲劇性，但最終還是可以跟她一樣在康復這條路上取得成功。

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