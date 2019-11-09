台灣出現首位億萬女大亨　「300億元」身價業界神出可能是誰

▲台灣首位億萬女富翁的身分被業界神出。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

資誠聯合會計師事務所與瑞銀日前公布億萬富豪報告，其中台灣首次出現女性的億萬富豪，該名女富豪所從事產業為房地產業，而能夠擠身進入億萬富豪行列中，必須要10億美元（換算新台幣300億元）以上，財經業界人士也「神」出這位女富豪可能是誰。

億萬富豪報告資料顯示，全球女性億萬富豪已日益增加，過去5年來，全球女性富豪人數成長46%，超過男性的成長率39%，去年共有233位女性億萬富豪，2013年僅160位，台灣去年億萬富豪有40位，新進榜有11位，6位掉出榜外，也首次出現億萬女富豪，該名女富豪從事的產業是房地產。

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根據《工商時報》報導指出，比對2019年富比世（forbes）富豪排行榜，該名女性應該是已故房地產大亨林榮三的遺孀林張素娥，身家估值約20億美元，全球排名1,168名。

資誠指出，40名台灣億萬富豪平均年齡為69歲，高於全球平均64歲；年齡在70歲以上富豪則有16人，資誠推估，這些富豪未來20年內將繼承298億美元給下一代。根據調查，2018年的40名億萬富豪中，有27人白手起家、13人為繼承者，目前尚未出現第3代億萬富豪。

「2019年億萬富翁調查報告」分析來自美國、歐非中東及亞太區等43國、2101位億萬富豪於2018年的資產情形，並與億萬富豪本人、繼承人及財務顧問進行多次訪談，今年也首次對瑞銀100多名客戶顧問進行調查。

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