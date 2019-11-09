　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貼心爸幫女兒買護墊！　高智商一句「黑加侖還是萊姆？」3萬人讚爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自推特／@niamhpemx）

▲女兒公布跟爸爸的對話。（圖／翻攝自推特／@niamhpemx

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名老爸日前受女兒的委託，前往超市買「女性必需品」，不過兩人的對話當中卻出現「想要黑加侖還是萊姆？」的文字，讓大家一頭霧水；不過網友們在得知真相之後，卻紛紛讚賞這名爸爸的聰明才智，不僅避開尷尬了的問題還顯得很有趣，更將該名爸爸冠上「傳奇」的稱號。

根據《太陽報》報導，推特用戶「Niamh」日前上傳了與爸爸的對話紀錄，她因為工作的關係，沒有辦法在周日商店關門前去採購，於是她傳了訊息問爸爸「在商店關門之前，你可以幫我買有翅膀的護墊嗎？」

隨後「Niamh」的爸爸真的到了商店購物，並且還照了架上護墊的圖片給女兒挑選，但不知道這名爸爸是真不知道護墊的差別，還是只是為有趣，竟然在下面問了一句「想要黑加侖還是萊姆口味？」仔細一看，照片上的兩個護墊包裝，一個是深紫色一個則是青綠色，確實跟黑加侖和萊姆的顏色相同。

這則貼文迅速地引起網友的注意，很多人對於「Niamh」爸爸這種搞笑而且還能避免尷尬的方法感到認同，更有許多人稱讚「這種爸爸是最好的爸爸！」不過也有人覺得，「Niamh」叫爸爸去買女性衛生用品很怪。

對於酸民的疑問，「Niamh」提出反擊指出三點，第一，她們家除了爸爸以外，姐姐、媽媽還有她都是女的；第二，她的下班時間是5點，但商店4點就關門了，而且家裡除了爸爸沒有人會開車；第三，現在是2019年而不是1969年！大多數網友支持「Niamh」的看法，並指出那些對這件事有負面評論的人才需要檢討，還有人留言說「我現在有三個分別為7歲、5歲跟20個月的女兒，毫無疑問的，有一天我也會在商店裡拿起護墊！你的爸爸就像是個傳奇！」

ET快訊
桃園「通靈女檢」破墜樓死案　一開口同仁背超涼
電子煙「奪命物質」找到了！美官員：吸入會黏在肺部
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

飲料放「強效利尿劑」！官員偷拍200求職女　風衣打開...要她們河邊解放

日企禁止女員工戴眼鏡！雇主辯「不禮貌」　OL狂罵：過時又歧視

貼心爸幫女兒買護墊！　高智商一句「黑加侖還是萊姆？」3萬人讚爆

慧眼看天下／美傳限制出貨華為？　台積電恐「左右為難」

16歲女學生走下鐵軌！　轉身急想「爬回月台」…2秒後火車撞上她

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

智利市長不想受訪…直接拔腿「跑給記者追」　推文笑談：早上運動很棒

「求求妳不要殺我，啊～」！6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀...絕望報警

日皇4.6km即位遊行出動2.6萬警力　自拍棒、東京車站置物櫃都禁用

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

【社畜時代】職場如宮鬥 小心得罪人｜EP.197

貼心爸幫女兒買護墊！　高智商一句「黑加侖還是萊姆？」3萬人讚爆

慧眼看天下／美傳限制出貨華為？　台積電恐「左右為難」

16歲女學生走下鐵軌！　轉身急想「爬回月台」…2秒後火車撞上她

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

智利市長不想受訪…直接拔腿「跑給記者追」　推文笑談：早上運動很棒

「求求妳不要殺我，啊～」！6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀...絕望報警

日皇4.6km即位遊行出動2.6萬警力　自拍棒、東京車站置物櫃都禁用

飲料放「強效利尿劑」！官員偷拍200求職女　風衣打開...要她們河邊解放

日企禁止女員工戴眼鏡！雇主辯「不禮貌」　OL狂罵：過時又歧視

電子煙奪命物質找到了！美官員：維生素E醋酸酯會傷肺

NBA觀眾衣服有「青天白日滿地紅」　騰訊秒停播球迷罵翻

湖人7連勝再迎好消息　後場指揮官朗多有望回歸

12強／中華隊抵達東京　台、日球迷熱情接機

韋禮安私下幫歌迷喬座位　真實原因曝光...背後有洋蔥

阿北筷子COS「麥克風頭」逗樂賴品妤　3千網友搶按讚喊加油

蔡英文官方LINE突破60萬　今再推VIP排行榜搶攻社群聲量

企聯射箭／青年隊租借到凱撒　戴宇軒一哥變菜鳥

理髮廳座位附鐵架超貼心！正妹好友一看「整杯放入」…下秒尷尬了

等7年《半澤直樹》復活「男主角換人」　25歲高顏值帥哥扛下特別篇：加倍奉還

韓國瑜「幾流人民選幾流政府」　卓榮泰回嗆：不准侮辱高雄人！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

電子煙奪命兇手：維生素E醋酸酯

他爽中13億　曝「1年後變化」網驚

6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀絕望報警

日男喝酒猝死　9學長「過失致死」起訴

11歲妹玩急流泛舟　重力碰撞落水…6分後變浮屍

官員誤解指令　柏林圍牆一夕倒塌

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

億萬富翁兒子被迫空手離家震撼教育

她被劇毒虎蛇咬4口　超幸運生還

正妹老師穿奧黛　性感曲線掀暴動

川普：美國尚未同意取消對中關稅

更多熱門

相關新聞

人夫離婚崩潰　剁妻子投放膝蓋上…再懸繩自盡

人夫離婚崩潰　剁妻子投放膝蓋上…再懸繩自盡

美國紐約一名46歲男子日前因為無法接受42歲妻子提出離婚，在出席法院聽證會後，回到家中竟將妻子殺害之後砍頭顱，接著再將5歲女兒割喉，最後自己上吊輕生。妻子的弟弟因為聯絡不上姐姐，所以報案要求警方前去查看，卻沒想到破壞門鎖之後竟是看到令人震驚的景象。

一開兒房間！爸愣見「黑臉坐牆角」

一開兒房間！爸愣見「黑臉坐牆角」

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他

兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他

交往期：老婆在幹嘛！人夫晉位她秒失寵

交往期：老婆在幹嘛！人夫晉位她秒失寵

關鍵字：

黑加侖萊姆護墊女兒爸爸

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

三屍案母親生前畫面曝光

高雄廟會請來8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」超誠意

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

主審傷退　紀華文「即刻救援」

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面