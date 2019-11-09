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才痛訴想去自殺　19歲網紅「美麗妄娜」整隻手「自殘痕跡」被抓包

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美麗妄娜有「女版小玉」的封號。（圖／翻攝自美麗妄娜IG）

圖文／周刊王

19歲網紅「美麗妄娜」經營影音頻道短短不到1年，火速突破41.9萬人訂閱。不過人紅是非多，過去她曾購買5千根吸管製作「台灣最長吸管」，被冠上「女版小玉」封號，看似不在乎外界謾罵的她，才剛自曝患有憂鬱症，沒想到現在又被眼尖網友發現手上有自殘的痕跡。

美麗妄娜上月31日上傳「萬聖節特別企劃」，片中她收到攝影師惡整準備的10顆鮪魚眼，用現有的食材準備「巫婆湯」，但在清洗魚眼睛的過程中，不斷流出的紫紅色血水，妄娜只好挽起袖子避免衣服染色，左手卻露出疑似割腕痕跡，傷口佈滿半隻手臂，讓人看了怵目驚心。

美麗妄娜被抓包疑似割腕。（圖／翻攝自美麗妄娜YouTube）

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▲美麗妄娜被抓包疑似割腕。（圖／翻攝自美麗妄娜YouTube）

事實上，美麗妄娜早在9月合作小玉拍片時，就曾坦白罹患憂鬱症，她的情緒分成2種，像是獨處在房間就會出現想撞牆、跳樓的念頭，或是被刺激就會無法控制自己，「第一天看完醫生，我其實當天馬上把藥全部吃光」，提及過去引發的爭議，她直言曾萌生退出YouTuber的念頭，但想到支持自己的粉絲才決定繼續。

如今疑似割腕的影片曝光後，粉絲紛紛留言關心「妄娜自殘的痕跡好明顯」、「妄娜....不管發生了什麼事，不要忘記還有我們ㄅㄑ軍在， 我們永遠支持你」，不過美麗妄娜並未針對此事回應。

【自殺警語】

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