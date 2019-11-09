16歲女學生走下鐵軌！　轉身急想「爬回月台」…2秒後火車撞上她

Kate Mullins, 16, was anxious about school and her appearance before she died at Pokesdown station, near Bournemouth, in March this year.



An anxious teenager who mistakenly believed she was unpopular at school was killed by a train after failing to clim… https://t.co/0pTUJFhqsx pic.twitter.com/iAKOvbkOYj — Newsypeople (@newsypeople) November 8, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名16歲女學生凱特（Kate Mullins）日前似乎不堪負和學業壓力，想不開的站到了火車鐵軌上，不過就在火車越來越靠近時，她似乎突然回心轉意，試圖爬回月台上，但仍舊來不及躲過疾駛而來的火車，最後不幸身亡。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國沿海城市伯恩茅斯（Bournemouth），凱特近來似乎因為即將到來的考試，以及自身的外表而感到沮喪和崩潰，所以決走上自殺一途以尋求解脫。

檢方人員從火車站的監視器影片中看到，原本坐在板凳上的凱特，突然爬下月台走到火車鐵軌上，不過就在火車漸漸駛近之際，她似乎改變了主意，但卻來不及站起轉身爬回月台，而悲劇就這樣發生了；儘管火車駕駛試圖將火車停下來，但車體仍以65英里（約105公里）的時速撞上人，造成凱特當場死亡。

火車駕駛安德魯（Andrew Barrett）說，當下他看到鐵軌上有一名正試圖爬回月台的女子，但車子已經來不及煞住，2秒鐘後撞上了人。報導中指出，凱特的媽媽表示，她知道女兒對於未來的考試感到焦慮，同時也對自己的外表沒自信，還曾經認為自己被他人討厭，但這些情況都已經改善很多，不知道為何女兒會走上絕路。

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