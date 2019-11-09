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台灣人口危機提早到！　2050年恐跌破2000萬人

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▲▼親子,父母,家長,孩子,兒童,幼兒,家庭,餐桌,用餐。（圖／番攝自pixabay）

▲台灣少子化問題持續惡化。（圖／番攝自pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

台灣少子化問題持續惡化，今年上半年死亡人數與新生嬰兒數首度出現交叉，台灣人口自然增加率首次由正轉負。國發會估計，若問題持續惡化，30年後台灣人口數將少於2,000萬人。

據國發會去年8月釋出的人口推估，2020年我國人口自然增加率將由證轉負，而2021年全國總人數將達到最高峰2,361萬人，2022年總人口數開始呈現負成長。不過內政部戶政司最新統計顯示，今年上半年的死亡人數較出生人數多了2,137人，人口自然增加率為千分之-0.09，這不僅是死亡人數與新生嬰兒數首度出現交叉，也是台灣人口自然增加史上首次出現負成長，已較國發會預估的提早一年。

請繼續往下閱讀...

事實上，今年上半年出生人數僅8.5萬人，較去年同期少了近4千人，與歷年比較僅高於2010年的8.2萬人，然而，在死亡率也比較低的情況下，2010年的人口自然增加率仍有0.91%。種種跡象皆顯示出國人的生育意願在近幾年越來越低。

而另人擔憂的是，自去年開始，我國的死亡人數已經大於出生人數，若今年全年的人口自然加率未能轉正，將會符合國發院在去年的人口推估報告中的低推估，屆時台灣的總人口數將從2020年起逐漸減少，到了2033年，我國人口數將掉到2,300萬人以下，並在2050年低於2,000萬人。

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