日皇4.6km即位遊行出動2.6萬警力　自拍棒、東京車站置物櫃都禁用

▲日本天皇德仁的「祝賀御列之儀」明登場。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日皇德仁10月22日舉行「即位禮正殿之儀」，受到颱風哈吉貝影響而延期的即位遊行「祝賀御列之儀」明（10）日登場。為了避免恐攻與其他緊急事件，警方預計派出2.6萬名警力，此外，民眾在夾道觀賞時不能攜帶自拍棒等工具，東京地下鐵內部投幣式置物櫃今（8）日也禁止使用。

《每日新聞》報導，日本時間10日下午3時，天皇德仁與皇后雅子將會搭乘敞篷車自皇居宮殿出發，一路朝著赤坂御所前進，路程約4.6公里，遊行約進行30分鐘。至於人數方面，平成時代的即位祝賀遊行當時有11萬人出席。

此次遊行讓日本各地警方高度戒備，預計總共動員2.6萬人維安。群眾可以在遊行路線旁邊的特定區域觀賞這場喜事，現場設有多個行李檢查站，不得使用自拍棒、三角架等協助拍攝的物品。

▲遊行路線。

明日上午7時到下午4時30分期間，遊行路線周邊也實施交通管制，當局建議多利用大眾運輸。不過，櫻田門、永田町、赤坂見附、青山一丁目車站的入口則會有部分關閉。

東京地下鐵17個車站內部的投幣式置物櫃從今日開始暫停使用，此外，遊行路線附近的26個車站裡的垃圾桶也被撤出。警方將在現場各大建築與商場入口進行檢查，確認進出人群的隨身物品。

為了避免有物品從高處落下，警視廳還要求周邊住家別在屋頂觀看或拍照，還要暫時把陽台上的衣物或盆栽等物品收進去。警視廳網站也會隨時更新該留意的資訊。

►敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min 「皇居→赤坂御所」路線曝光