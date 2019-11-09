飲料放「強效利尿劑」！官員偷拍200求職女　風衣打開...要她們河邊解放

▲法國塞納河（Seine）。（圖／示意圖，非當事地點／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

怎麼會有這種人！法國文化部一名高級官員日前被踢爆，2009年到2018年之間，利用女性參加該部門面試的時候，手機藏在桌底偷拍之外，還在茶和咖啡裡面放入強效利尿劑，之後在藉口將人帶到附近的塞納河河畔散步，當這些女性因為藥效急著想上廁所時，他就會提出用自己大衣遮擋的意見，讓這些女性在感到羞恥的情況下解放。

根據《BBC》報導，這名變態的官員長年以來利用職位之便，對前來法國文化部求職的女性下藥跟偷拍，除了在茶跟咖啡裡面放入利尿劑之外，還會偷偷摸摸的把手機放在桌子下，以便拍攝裙底風光，一共有200多名女子受害，行徑相當可惡。

法國報紙《自由報》引述五名受害婦女的證詞，這些女性表示在面試時，該名官員會向她們提供茶或咖啡，然後邀請她們到附近的歷史遺址走走，然而這些飲品內都餐有強效的利尿劑，當她們急著想上廁所時，官員就會把人帶到塞納河的河畔，再提出用自己的大衣為她們遮擋的意見，要她們直接在橋下解放。

一名受害婦女表示，當時她就在官員的腳下上廁所，她感到羞恥和羞愧；另一名受害者則稱，在喝下了藥劑後，她更因尿道感染而入院。報導中指出，這名官員最變態的事蹟還不只如此，他還把自己的犯罪紀錄，通通寫進在Excel表單裡。

據悉，一名女子在被發現受到偷拍後，立即將變態官員逮住，並呈報官員的上司跟報警，隨後才發現一連串的犯罪事件；該名官員在2018年10月被停職調查，3個月後遭到解雇。