統一獅球星擔任一日店長　統一集團十大品牌首度進駐旅展

▲看好旅展人潮，統一集團串連旗下10大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

下午茶時間到了，統一獅球星陪你喝咖啡。統一集團旗下十大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」，發言人涂忠正表示，今年邀請統一獅球星高志綱、陳重羽、郭阜林擔任一日店長，將在十個品牌館中為民眾獻上經典烘焙美食與國際級手沖精品咖啡，搶攻旅展商機。

看好旅展人潮，統一集團串連旗下10大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」，逾120坪的亮麗時尚展區中，包含有旅遊休閒、咖啡、烘焙、飲品…等一應俱全，不僅特別提供現烤烘焙、7-11現萃茶飲、手沖精品咖啡、現做炸物….等美食飲品，佐以小提琴音樂現場演奏，從視覺、味覺到聽覺，讓民眾盡情感受烘焙咖啡饗宴。

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▲統一集團烘焙生活美學館進駐itf台北國際旅展。（圖／統一提供）

統一企業集團發言人涂忠正表示，統一集團延續3月國際烘焙展備受好評的「統一集團烘焙生活美學館」之主題設計，首度進駐旅展，擴大增加為10個品牌參展：統一渡假村、左岸咖啡館、昂舒巴黎、統一麵粉、統清油脂、Cophi、CITY CAFE現萃茶與珍珠飲品、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜等。

涂忠正指出，這次特別出動現烤、現作等專業硬體機具與上百人團隊，在11月8日(五)至11月11日(一)四天展期中，每日都有精彩熱鬧的展演與試吃推廣活動，結合音樂元素，透過五感體驗帶給37萬逛展來客獨具品味的烘焙生活美學。

不僅如此，「統一集團烘焙生活美學館」更特別邀來統一獅球星高志綱、陳重羽、郭阜林擔任一日店長，透過傑尼獅型男、可愛OPEN小將與最熱情的統一獅隊Uni-Girls親自駐店，穿梭在10個品牌館中帶給顧客驚喜。

統一集團表示，旅展期間凡捕獲一日店長身影，或與館內任何空間及商品合照，上傳照片至個人Facebook或Instagram，並加入hashtag「#統一集團烘焙生活美學館」，現場立刻贈送品牌好禮，有吃又有拿，活動精彩不可錯過。