「求求妳不要殺我，啊～」！6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀...絕望報警

實習記者陳妙津/綜合報導

美國內華達州近日發生一起驚悚的家庭悲劇!當地警方上(10)月底時接獲一通求救電話,電話那頭不斷傳來一名小男童的尖叫哭喊聲,「媽,求求妳,不要殺我,啊~~~~」淒厲的哭喊聲讓人聽了不寒而悚。警方趕往救援後,將這名魔鬼母親擊斃救出男童。

▲小男童絕望報警的錄音讓人心碎。



據《福斯新聞》,報導,警方在10月21日下午接獲報案電話,一名小男孩哭著說「媽媽想要殺了我」,男童母親則高聲說「他們讓我們做到了,我們必須相互殘殺」,最後只聽到小男孩大喊三聲「求別傷害我」,電話便被掛斷。

2名警方趕往現場後發現,報案的是一名6歲男童,他渾身浴血身中多刀,而他37歲的母親克勞迪亞(Claudia Nadia Rodriguez)則全身赤裸情緒不穩。警方上前企圖將她制伏,但克勞迪亞不斷掙扎,還不斷對警方高喊著,「你要殺了我」,並和警方發生扭打,過程中她一度試圖奪槍,並嘗試開槍,不過沒有成功,最後在混亂中被警方開槍擊中,送醫急救後不治。

