智利市長不想受訪…直接拔腿「跑給記者追」　推文笑談：早上運動很棒

▲瑪塞（黃背心者）直接向前狂奔。（圖／翻攝自推特／@evelynmatthei）



記者張方瑀／綜合報導

幾乎每位公眾人物都怕遇到記者「堵麥」連訪，有時候會婉轉拒絕受訪，或是請助理、幕僚來阻擋。不過智利一位市長卻直接「跑給記者追」，讓現場媒體全傻眼。事後這位市長還將這段影片po在個人推特，並寫著「每天早上做點運動很棒」。

▲記者追上繼續訪問。（圖／翻攝自推特／@evelynmatthei）



現年65歲的智利普羅維登斯（Providencia commune）市長瑪塞（Evelyn Matthei）日前在路邊指揮交通時，被一群記者包圍，準備向她進行提問。就在記者遞上麥克風時，馬塞竟直接略過記者開始往前「慢跑」，當下所有記者先是傻眼，還有一名記者對著鏡頭說，「她跑了，她不想再說話了。」

Un poco de ejercicio siempre es bueno para comenzar la mañana. La carrera contra la destrucción y el vandalismo la ganaremos y junto a @Muni_Provi pondremos nuevamente de pie a #Providencia pic.twitter.com/QjO06ePd0R — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 7, 2019

但幾名記者也不甘示弱，直接跟著衝上前追問「是否受到不公平待遇」，不過瑪塞卻在記者剛追上她時，就立刻加快速度向前跑，來回重覆好幾遍，直到後來她攔下一台車奔上後座後，直接到市政廳上班。當時在現場的《Mega》記者奧利維羅斯（Simon Oliveros）事後表示，「雖然我不知道發生什麼事，但蠻有趣的，市長至少跑了兩個街區，而且速度還很快。」

瑪塞也在自己的推特上轉貼了當時的影片，並寫下「每天早上做點運動很棒」。她接受媒體訪問時也說，「我發現我跑得蠻好的，旁邊的人看來一定覺得很有趣。」瑪塞也繼續在推特分享各種她被惡搞的照片，還覺得非常有創意。