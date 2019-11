智利市長不想受訪…直接拔腿「跑給記者追」　推文笑談：早上運動很棒

▲瑪塞(黃背心者)直接向前狂奔。(圖/翻攝自推特/@evelynmatthei)



記者張方瑀/綜合報導

幾乎每位公眾人物都怕遇到記者「堵麥」連訪,有時候會婉轉拒絕受訪,或是請助理、幕僚來阻擋。不過智利一位市長卻直接「跑給記者追」,讓現場媒體全傻眼。事後這位市長還將這段影片po在個人推特,並寫著「每天早上做點運動很棒」。

▲記者追上繼續訪問。(圖/翻攝自推特/@evelynmatthei)



現年65歲的智利普羅維登斯(Providencia commune)市長瑪塞(Evelyn Matthei)日前在路邊指揮交通時,被一群記者包圍,準備向她進行提問。就在記者遞上麥克風時,馬塞竟直接略過記者開始往前「慢跑」,當下所有記者先是傻眼,還有一名記者對著鏡頭說,「她跑了,她不想再說話了。」

但幾名記者也不甘示弱,直接跟著衝上前追問「是否受到不公平待遇」,不過瑪塞卻在記者剛追上她時,就立刻加快速度向前跑,來回重覆好幾遍,直到後來她攔下一台車奔上後座後,直接到市政廳上班。當時在現場的《Mega》記者奧利維羅斯(Simon Oliveros)事後表示,「雖然我不知道發生什麼事,但蠻有趣的,市長至少跑了兩個街區,而且速度還很快。」

瑪塞也在自己的推特上轉貼了當時的影片,並寫下「每天早上做點運動很棒」。她接受媒體訪問時也說,「我發現我跑得蠻好的,旁邊的人看來一定覺得很有趣。」瑪塞也繼續在推特分享各種她被惡搞的照片,還覺得非常有創意。

