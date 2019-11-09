　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

福利滿滿！一銀員工擬加薪上看5%　徵才約700人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第一金暨一銀董事長,廖燦昌。（圖／記者吳靜君攝）

▲第一金暨一銀董事長廖燦昌。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據第一金所公布的獲利情形，累計前10月稅後純益已經達到了169.32億元，年增率超過一成，今年的獲利表現佳，所以第一金暨一銀董事長廖燦昌捎來好消息，明年一銀員工會有晉級加薪2.5%，如果盈餘表現佳，同時一銀也有辦理員工持股信託，若有加薪，幅度有機會上看5%。

第一金所公布的獲利情形，累計前10月稅後純益已經達到了169.32億元，年增率超過一成，每股稅後純益(EPS)為 1.36 元。其中主要子公司一銀，累計前10月166.51億元，年增率也有8%以上。

請繼續往下閱讀...

廖燦昌今（9）日參加「第一銀行120週年系列活動-員工運動大會暨愛心園遊會」，接受媒體採訪時表示，對一銀員工來說，每年都有晉級加薪平均2.5%，有時候配合政府政策調薪的話，加薪幅度甚至可達到5.5%。對於明年的加薪計畫，一定有晉級加薪2.5%，至於是否要調薪部分，則視盈餘表現，若有調薪明年加薪有機會上看5%。

至於，年終的部分，員工的年終獎金大約都有4~6個月，若有超額獎金、員工酬勞獎金就會更多，以2018年來說平均7個月，但是今年的年終獎金尚未出爐，因為一銀今年績效表現不錯，員工仍有希望有超額獎金。

另外，一銀也有辦理員工持股信託，如果員工每個月提撥1,000元，行方也會相對提撥1,000元，等於行方也相對替員工加薪；廖燦昌表示，目前幾乎所有的行員都有參加，儲蓄信託（存定存、共同基金）大約占比10.5%左右、持股信託（購買第一金股票）就占比達到89.5%左右。

徵才方面，一銀今年徵才就有625人，主要是法務人員、儲備幹部、資訊人員；因為一銀遇到退休潮，以及要培養人才，明年度則預期要徵才700人。

ET快訊
獨／宋楚瑜11/13宣布參選總統！「藍綠閃邊」打造新第三勢力
爽中樂透13億！他揭「1年後變化」　網驚：金錢影響真大
小甜甜瘦回20年前體重遭疑整型　「自曝減肥4重點」瘦到F罩杯
高雄廟會請8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」…高額收費曝
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

林若亞條款109年報稅就可適用　演藝服、必要進修費可以扣除

福利滿滿！一銀員工擬加薪上看5%　徵才約700人

台股高檔盤旋　法人預料四大題材續撐台股動能

發大財先深耕在地！國發基金注入東貝光電　帶動台灣LED產業升級

哈日族把握今年換匯甜蜜點「0.27字頭有望」　3技巧鎖住最佳匯率

友達獲頒資誠CSR影響力獎　台中花博微美館紀錄片演繹科技影響力

英特爾發布最密最大FEPG　已量產、送樣

國泰金前10月每股賺4.18元暫居獲利王　玉山金、中信金雙創獲利高峰

台積電10月營收1060億元　

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

凶狠幼貓狂哈氣！不小心舔到肉泥　秒露出無辜雙眼...他暖心收編❤

福利滿滿！一銀員工擬加薪上看5%　徵才約700人

台股高檔盤旋　法人預料四大題材續撐台股動能

發大財先深耕在地！國發基金注入東貝光電　帶動台灣LED產業升級

哈日族把握今年換匯甜蜜點「0.27字頭有望」　3技巧鎖住最佳匯率

友達獲頒資誠CSR影響力獎　台中花博微美館紀錄片演繹科技影響力

英特爾發布最密最大FEPG　已量產、送樣

國泰金前10月每股賺4.18元暫居獲利王　玉山金、中信金雙創獲利高峰

台積電10月營收1060億元　

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

因財報不實投保中心解任潘健成董事之職　群聯：遺憾

12強／千葉11日降雨機率高　中墨大戰開打有變數

畢業歌女神來了！許維芳華山「放閃音樂節」獻聲

中信盃黑豹旗／64強抽中屏中　師大附中連2年碰科班

秋冬塗抹更有感！網路激推小棕瓶一用成癮　超殺價買了才對得起自己

美國「機會之窗」正在關閉！　北韓：沒結果的對話毫無意義

京阿尼縱火犯植皮後首次應訊　驚爆「不管怎樣都會死刑」

罕見「0負評」美女YouTuber網激推！　「超狂學歷背景」曝…一面倒讚爆：超優質

獨／宋楚瑜11/13宣布參選2020總統　「藍綠閃邊」打造新第三勢力

福利滿滿！一銀員工擬加薪上看5%　徵才約700人

ETtoday「好朋友放閃音樂節」人潮熱炸　快來聽歌放閃拿好禮！

財經熱門新聞

國泰金前10月每股賺4.18元暫居獲利王

日圓再貶逼近0.27字頭　換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票

哈日族搶換匯甜蜜點　3技巧鎖住最佳匯率

影／ETF投資三原則　輕鬆賺進退休金

英特爾發布最密最大FEPG　已量產

台積電10月營收1060億元　次高

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

投保中心提解任潘健成董事　群聯：遺憾

台灣出現　首位地產女大亨

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

她年薪破600萬　最驕傲讓爸媽在50歲前退休

新台幣維持強勢　換歐、英、泰、日幣全都變便宜！

林若亞條款　109年報稅可用　

友達獲頒資誠CSR影響力獎　台中花博微美館紀錄片演繹科技影響力

更多熱門

相關新聞

9歲童拿455元替師「加薪」

9歲童拿455元替師「加薪」

一般的孩子拿到壓歲錢會做些什麼呢？可能是拿去買玩具或吃東西，但加州一名男孩在拿到美金15元的生日禮金後，決定替他的老師「加薪」，因為他覺得老師花了非常多時間在同學們身上，目前的薪水對老師來說實在太少了。儘管老師最後沒有收下錢，但也對於男孩的心意非常感動，直呼「像你這樣的學生就是我繼續教書的理由。」

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

好羨慕！合庫明年加薪　上看近5%

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃經理涉嫌收黑錢150萬元

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃經理涉嫌收黑錢150萬元

全球管理學碩士排行出爐　歐美人才趨勢

全球管理學碩士排行出爐　歐美人才趨勢

5國營事業　明年無加薪計畫

5國營事業　明年無加薪計畫

關鍵字：

一銀績效加薪

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

主審傷退　紀華文「即刻救援」

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

韓國瑜「墅民」事件！苦苓十問：別再靠腰

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面