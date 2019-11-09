福利滿滿！一銀員工擬加薪上看5%　徵才約700人

▲第一金暨一銀董事長廖燦昌。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據第一金所公布的獲利情形，累計前10月稅後純益已經達到了169.32億元，年增率超過一成，今年的獲利表現佳，所以第一金暨一銀董事長廖燦昌捎來好消息，明年一銀員工會有晉級加薪2.5%，如果盈餘表現佳，同時一銀也有辦理員工持股信託，若有加薪，幅度有機會上看5%。

第一金所公布的獲利情形，累計前10月稅後純益已經達到了169.32億元，年增率超過一成，每股稅後純益(EPS)為 1.36 元。其中主要子公司一銀，累計前10月166.51億元，年增率也有8%以上。

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廖燦昌今（9）日參加「第一銀行120週年系列活動-員工運動大會暨愛心園遊會」，接受媒體採訪時表示，對一銀員工來說，每年都有晉級加薪平均2.5%，有時候配合政府政策調薪的話，加薪幅度甚至可達到5.5%。對於明年的加薪計畫，一定有晉級加薪2.5%，至於是否要調薪部分，則視盈餘表現，若有調薪明年加薪有機會上看5%。

至於，年終的部分，員工的年終獎金大約都有4~6個月，若有超額獎金、員工酬勞獎金就會更多，以2018年來說平均7個月，但是今年的年終獎金尚未出爐，因為一銀今年績效表現不錯，員工仍有希望有超額獎金。

另外，一銀也有辦理員工持股信託，如果員工每個月提撥1,000元，行方也會相對提撥1,000元，等於行方也相對替員工加薪；廖燦昌表示，目前幾乎所有的行員都有參加，儲蓄信託（存定存、共同基金）大約占比10.5%左右、持股信託（購買第一金股票）就占比達到89.5%左右。

徵才方面，一銀今年徵才就有625人，主要是法務人員、儲備幹部、資訊人員；因為一銀遇到退休潮，以及要培養人才，明年度則預期要徵才700人。