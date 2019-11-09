京阿尼縱火犯植皮後首次應訊　驚爆「不管怎樣都會死刑」

▲京阿尼縱火事件奪走36條人命。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

日本「京都動畫」工作室7月遭到縱火，造成36死亡、33輕重傷。41歲的嫌犯青葉真司昨（8）日首次接受警方偵訊；消息人士透露，他在過程中表示自己「無論如何都會死刑」。

綜合日媒報導，青葉真司7月18日帶著汽油來到「京都動畫」（又稱京阿尼）第一工作室，他潑灑液體縱火，結果造成36死、33傷，許多知名人才都在這場悲劇中喪生。當時他自己也受傷，接受多次植皮手術，如今正逐漸康復，但還需要使用輪椅，京都府警方8日首次在醫院進行偵訊，據悉他還表示不管怎樣都會被判處死刑。

由於青葉真司全身都有燙傷，雖然現在可以交談，病情仍不穩定，因此尚未被逮捕。京都府警方還要再依據醫師的意見來評估嫌犯的康復狀況，才能決定何時展開逮捕。

偵訊過程中，青葉真司向調查人員坦承犯案，談到縱火動機時則表示是自己的小說遭到盜用；跟先前媒體報導的方向一致。

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