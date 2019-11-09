頭顱砍斷放膝蓋！人夫離婚崩潰「剁妻頭+割喉5歲女」…最後懸繩自盡

▲珍妮佛要和丈夫離婚卻慘遭殺害砍頭。（圖／翻攝自推特）

圖文／周刊王

美國紐約一名46歲男子因不滿42歲的妻子提出離婚，在訴訟結束當天，回到家將妻子殺害並砍斷頭顱，5歲的女兒也被割喉，最後男子在臥室內上吊輕生。妻子的弟弟一直連絡不上姐姐，因此向警方報案，沒想到破門後竟看見3人慘死的景象。

根據《每日郵報》報導，泰德拉（Yonathan Tedla）與妻子珍妮佛（Jennifer Schlecht）2人準備辦理離婚，但泰德拉對於妻子提出離婚相當不滿，還曾多次打電話給妻子父親表示「會毀了他女兒，並把他們全帶走。」沒想到泰德拉在出庭離婚訴訟後，回到家再度和妻子發生爭執。

珍妮佛的弟弟因聯繫不到姐姐，覺得不對勁，向警方報案。警方破門進入屋內，看見珍妮佛的遺體在廁所內，且頭顱被砍斷放在膝蓋上，他們的5歲女兒也遭到割喉身亡，陳屍在房內，而泰德拉被發現在另一間臥室內，已上吊自盡。

▲警方破門進入屋內，看見珍妮佛的頭顱被砍斷放在膝蓋上。（圖／翻攝每日郵報）

鄰居表示泰德拉和珍妮佛原本是大家眼中的「完美夫妻」，但自從女兒出生後，一切就不一樣了，女兒2歲時還曾申請過保護令，當時珍妮佛為了給女兒一個完整的家，所以沒有打算離婚。珍妮佛的父親也透露，珍妮佛在上周最後一次通話中向他表示，「若是真的離婚，泰德拉就會把所有東西、文件都帶走」沒想到竟發生這樣的悲劇，家人們都十分痛心。

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