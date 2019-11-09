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失聰愛女出嫁！暖爸勤練手語　婚禮「無聲獻唱」全場淚崩

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Dad signs song to his daughter as a surprise

Dad signs song to his daughter as a surpriseCheck out this special surprise for the bride and the story behind it from her dad This is why we do what we do! #AHC #BringingStoriesToLife

Always Hope Creative 發佈於 2019年10月14日 星期一

實習記者陳妙津／綜合報導

女兒是爸爸上輩子的情人，當女兒要成為別人的新娘時，最不捨的應該是爸爸。美國新娘愛里（Ali Kiman）過去因為車禍而失去聽力，在家僅能以白板和家人溝通，沒想到近日結婚時，爸爸居然以手語「獻唱」一首準備已久的歌曲「I Loved Her First」，讓愛里感動落淚，連賓客及攝影師都深受感動。

據《每日郵報》報導，愛里2017年時因車禍而喪失聽力，因此開始努力學習手語想和父母溝通，但因為家人不擅長手語，他們不得不採取另種溝通方式。父親瓊斯（ Al Jones）說，「愛里很會手語，她會試圖告訴我們想要什麼，但我們只能乾站著，完全反映不來，所以後來不得不開始用白板來相互溝通。雖然很不擅長，但我還是沒有放棄手語練習。」

▲▼結婚（圖／Pixabay）

▲愛里沒預料到父親在婚禮上為了她以手語「獻唱」。（示意圖／Pixabay）

今年10月時，愛里和男友米契（Mitch Kiman）共同步上紅毯，父親瓊斯決定要給愛女一個難忘回憶。經過反覆練習及仔細翻譯，瓊斯在婚禮致詞後拿出一個小白板遞給愛里，隨後伴著樂聲，以手語「獻唱」一首「I Loved Her First」給女兒，代表父親最誠摯的愛與祝福。

當愛裡看到父親的手勢時，立刻就意識到即將發生什麼事，眼淚立刻奪眶而出，臉上則帶著不可置信的幸福笑容，並在歌曲結束後，立刻上前緊緊擁抱爸爸。在場賓客也因為暖心父愛而深受感動。

整段過程被預先安排的攝影師史蒂文斯（Andrew Stevens）記錄下並PO網分享，「新娘的媽媽告訴我，這是他們計劃給新娘的驚喜，拍到一半我就感動地哭出來了。」看到影片的網友則紛紛表示，「我希望我的孩子也能有這有有愛的爸爸」、「令人印象深刻的父愛」、「作為一個手語使用者來看，他的表演真的很棒」、「最美的一段回憶」、「我看哭了，這讓我想起我爸爸」、「美麗的父愛使我淚流不止」。

►生火了！連我媽都用到發光

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