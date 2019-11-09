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每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

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▲▼ 金正恩與文在寅27日將在板門店南韓一側的「和平之家」會晤。（圖／路透社）

▲ 南韓透過板門店將北韓男子遣返。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府7日首度透過板門店將北韓公民驅逐出境，將2名20多歲男子遣返回國。2人日前搭乘漁船南下，在船上前後殺害船長及船員共16人，抵達北方界線附近時被南韓海軍逮捕。南韓政府8日首度曝光這艘魷魚船的照片，且案發過程相當詭異。

南韓統一部8日公開的照片顯示，這艘魷魚船的外型與過去越線的北韓小型木船沒有太大差異，長度約15公尺。2名北韓男子8月15日和其他船員乘船自咸鏡北道金策港出發，經俄羅斯海域等地捕撈魷魚，疑似對船長苛刻的態度及行為有所不滿，於是與另一名船員聯手，3人一起在10月以凶器及鈍器殺害船長等3人。

 案發的魷魚船體積不大。

他們為避免犯行曝光，決定將其他船員全都殺害，於是以「需要換班」為由，每隔40分鐘叫醒2名已經睡著的船員後殺害，再將屍體拋到海中。雖然這艘船看似很難容下20人的生活起居，但下方的休息區與捕魚區間有甲板分離，因此熟睡中的船員完全沒發現同事一個一個被殺害。

3人將魷魚賣掉籌錢，欲從慈江道逃走途中經過金策港附近時，1人被北韓當局逮捕。另2人便越過北方界線南下，2日被南韓海軍逮捕，接受調查過程中表達希望歸順南韓的意願。但南韓政府判斷，2人歸順的意圖並不單純，因此決定驅逐出境，7日透過板門店引渡回北韓。

►海上竄逃「同船16人慘死」！2北韓公民認殺人棄屍　南韓首次板門店驅逐

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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