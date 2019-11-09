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正妹老師穿奧黛！S曲線「前凸後翹」掀網暴動：好想上課啊！

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實習記者施怡妏／綜合報導

印象中老師總是端莊又樸實，不過新一代的老師有些可是勇於表現自己。近日一名越南小學老師就登上表特版，只見她穿著藍色的傳統服飾「奧黛（Ao Dai）」在講台上講課，衣服緊身的設計讓她傲人的曲線更加凸顯，搭配甜美的笑容，讓許多網友看到後直呼，「好想回到小學上老師的課！」 

▲▼越南小學老師Phương Thảo。（圖／翻攝自Facebook／Lưu Thị Phương Thảo）

▲正妹小學老師Phuong Thao穿上奧黛後，好身材讓人移不開視線。（圖／翻攝自Facebook／Lưu Thị Phương Thảo）

據了解，這名越南小學老師名叫Phuong Thao，年僅25歲，目前在河內北慈廉郡（Bắc Từ Liêm）的某間小學任教。從影片中可以看到，她有著一頭飄逸的深色長髮，身穿藍色的奧黛將姣好的身材完全展露無遺，甜美的模樣擄獲不少男網友的心。其實早在去年10月時，Phuong Thao的美貌就已經被當地網友關注，因而在網路上爆紅，個人臉書也擁有5萬名粉絲追蹤。

爆紅之後，Phuong Thao曾經接受媒體訪問表示，自己的媽媽和阿姨都曾經當過老師，小時候跟著媽媽去學校，看到她教書的模樣，內心覺得很喜歡，便下定決心長大後要成為像媽媽一樣的老師。

如今Phuong Thao不僅夢想成真，也多次獲得魅力教師獎，「盡力而為並且充實的生活，為自己的目標而活」，每位老師都應該對工作充滿熱情、毅力。

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