爽中樂透13億！他曝「1年後變化」...網驚：金錢影響真大

▲若中了樂透頭獎，你認為你的人生會有什麼變化呢？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

中樂透是很多人的夢想，這種一夜致富的心情是很多人想像不到的！韓國一名幸運的樂透得主便匿名在論壇中分享，自己中了13.2億多韓元（約新台幣3500萬元）後的心境變化，讓許多網友感到震驚，原來金錢對人心理的影響如此大。

據韓媒Naver報導，這名樂透頭獎得主以《中獎一年後的差別》為題，在論壇分享自己在2017年4月1日中獎後的改變。得主說，獎金扣除所得稅後，還剩下約13.2億韓元，這筆的巨款讓他在接下來1年的時間中裡，產生了很大的變化。他說他原本只是一名普通的上班族，在公司裡只敢唯唯諾諾、小心翼翼的應對著，不過在他中獎之後，突然擁有了許多自信，當不是因為自己犯錯而挨罵時，他能直接表明自己的立場，不會為了薪水而委屈吞下，就連面對別人的批評時，也都能以坦然的心情面對。

▲國外常有因為中了樂透，人生從此走向負面方向的報導。（示意圖／達志影像）

得主表示，他意識到這筆錢讓他心理產生了巨大變化，沒想到鉅款能帶來心境上的安穩平靜，不過日常生活倒是沒有太大改變，除了在當地小鎮上買了房子，換了新車，以及買一些較昂貴的衣服外，其他錢都仍留在存摺中。

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