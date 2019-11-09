日企禁止女員工戴眼鏡！雇主辯「不禮貌」　OL狂罵：過時又歧視

▲ 部分業主對女性員工有嚴格的穿著規定。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣不少公司有要求女性職員穿高跟鞋、戴隱形眼鏡等不成文規定，這樣的文化在日本也相當常見。此前有報導指出，日本有雇主禁止女性上班戴眼鏡，引起公憤。因此在最近一次反對女性穿著限制的抗議活動中，「禁止戴眼鏡」的Hashtag在推特上瘋傳。

《衛報》8日報導，日本一檔電視節目日前披露，有企業對女性員工實施不得戴眼鏡上班的禁令，在推特上引發熱議。網友紛紛發文表示，「這些規定早就過時了」、「雇主的理由也太蠢了吧」。節目也引起有類似經驗的女性網友發文爆料，她在一間餐廳工作時多次被要求不要戴眼鏡，理由是戴眼鏡會顯得她「沒禮貌」，且跟她上班時穿著的傳統和服不搭。

非政府國際組織人權觀察 （Human Rights Watch）日本代表土井香苗（Kanae Doi）8日向《路透社》指出，「如果企業僅禁止女性戴眼鏡，那就是對女性的歧視。」世界經濟論壇 （World Economic Forum）最新的全球性別差距報告 （Global Gender Gap Report）中，日本在149個國家中排名第110，遠遠落後其他已開發國家。

今年稍早有人呼籲日本企業，停止強迫女性員工穿高跟鞋上班。女演員石川優美也發起#KuToo請願運動，結合「鞋子」及「疼痛」的日文和譴責性侵犯與性騷擾行為的#MeToo，在網路上獲得2.1萬人連署。但一名日本大臣對此表示，職場對服裝的要求是「有必要且適當的」。

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