熱鉗子燙脖…白人經理狠虐黑人員工「無償工作百小時」　遭判10年賠近千萬

▲愛德華茲被判處10年徒刑。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國南卡羅來納州(South Carolina)54歲餐廳經理愛德華茲,遭指控虐待該餐廳非裔員工長達5年,不僅言語辱罵,還會用鍋碗毆打他,並要求他每周無償工作至少100小時。美國司法部在聲明中指出,愛德華茲被判處10年徒刑,並須賠償員工27萬美元(約台幣819萬元)。

愛德華茲(Bobby Paul Edwards)從2009年開始,持續對有智能障礙的非裔員工史密斯(John Christopher Smith)施暴長達5年,除了用各種歧視的言語辱罵他以外,還會用鍋碗瓢盆、皮帶毆打他,並逼迫他每周無償工作至少100小時。最後是在2014年10月時,一名餐廳的老顧客發現史密斯身上有不明傷痕,報警後才讓事情曝光。

A SC restaurant manager enslaved a disabled black man for 23 years, whipping him, burning him with hot grease and forcing him to work 100 hours a week without pay.



He got 10 years in prison: https://t.co/GRY8M708v6 pic.twitter.com/lowm3LQEDk