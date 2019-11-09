蓬佩奧箭指中俄！否認「二次冷戰」說法　直言：是競爭價值觀

▲蓬佩奧在柏林圍牆倒塌30周年活動上發表演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日在德國演說時，對日益壯大的中國與俄羅斯發出警告，並指出北約應該繼續發展，好應對當今挑戰，尤其中俄兩國對人民所做的舉動，對東德人民來說是「熟悉地可怕」。另外對於法國總統馬克宏「北約已經腦死」的說法，蓬佩奧則指，已經過了70年，該組織確實需要成長與改變。

蓬佩奧在柏林圍牆倒塌30周年紀念活動中發表演說。他指出，西方國家在驕傲時刻的餘暉中迷了路，「美國與其盟友應該捍衛得來不易的自由價值。」蓬佩奧認為，西方國家有責任阻止來自中國、俄羅斯與伊朗政府的威脅，「我們必須團結一致，並認知到自由國家與不自由國家正在『競爭價值觀』。」

▲美國國務卿蓬佩奧（左）與德國總理梅克爾（右）。（圖／路透）



另外當記者問題，美國與中俄兩國是否在進行「第二次冷戰」時，蓬佩奧則說，他們將共產主義政府和中國人民區分開來，「我部會將它描述成美中之前的衝突。」蓬佩奧也表示，他會支持向烏克蘭提供防禦性武器，避免該國受到俄羅斯的攻擊。

蓬佩奧也對日前馬克宏（Emmanuel Macron）提及「北大西洋公約組織（NATO）已經腦死」的說法一笑置之。蓬佩奧向記者表示，北約成立將滿70年，它確實需要改變和成長，以面對今日的現實和挑戰。

由於美國總統川普（Donald Trump）常抨擊，歐洲成員國在北約的軍費支出中過度依賴美國，因此蓬佩奧強調，「如果各國不履行承諾，向北約提供必要資源，那這個組織就會變得無效且過時。」

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