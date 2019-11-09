最高法院推翻釋憲　巴西前總統魯拉獲釋！「貪腐定罪」僅服刑1年半

▲巴西前總統魯拉（中央舉手者）獲釋。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在因貪腐和收賄坐牢1年半之後，於當地時間8日晚間獲得釋放。巴西聯邦最高法院11位大法官在前一晚，以6比5的票數，推翻2016年的「二審定罪最後入獄」釋憲案，也使得魯拉能夠順利出獄。

7日晚間，聯邦最高法院（四審法院）判決，在被告用盡所有的上訴程序之前，不能夠服刑入獄，不過法官可依個案判斷，是否羈押嫌疑重大或高度危險的罪犯。也因為這個判決，巴拉納聯邦法院（一審法院）於8日簽發釋放魯拉的許可，他也已經出獄。

魯拉曾擔任過兩屆總統，先前因聖保羅的沿海豪華公寓受賄案，被以洗錢以及受賄定罪，高等法院（三審法院）判其8年10個月20天有期徒刑，2018年4月開始在巴拉納州古里提巴（Curitiba）聯邦警察廳特別牢房服刑。



在監獄外，魯拉的家人和朋友們一起來迎接他，還有大批支持者高舉著「釋放魯拉」的布條，歡呼慶祝。魯拉走出監獄後，站在舞台上感謝到場的支持者，並表示自己心中毫無怨恨，且不會被打敗。此外，他還表示自己明日將會前往聖保羅，拜訪金屬工人工會。

▲魯拉的支持者們歡呼慶祝。（圖／路透）

偏向左派的魯拉受到許多民眾愛戴，去年大選期間，儘管他已經因貪腐被定罪，支持度仍領先，直到選舉法庭撤銷他的候選資格後，同年10月，他的主要對手、現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）才在選舉中勝出。

魯拉雖然已經無總統候選人資格，但他出獄後料會在巴西政壇掀起波瀾，聖保羅大學政治學教授史派克（Bruno Wilhelm Speck）分析，巴西將再度被分化，一派是支持魯拉以及不滿現今政府的人士，另一派則是不滿魯拉貪腐與波索納洛的支持者，而擅長煽動情緒的波索納洛可能會利用這一點，譴責魯拉有罪卻獲釋，激起支持者情緒。

政治學家佛斯托（ Sergio Fausto）則分析指出，2020年巴西將舉行市政選舉，魯拉獲得釋放、重回政壇的改變，將會讓2018年國家社會極度分化的情況再現，甚至加劇。



此外，受到聯邦法官判決的影響，多達4895名囚犯將可能獲得釋放，包含在巴西史上最嚴重嚴重貪汙案、巴西石油公司（Petrobras）「洗車行動」中被判刑的10多名政客和企業家。CNN分析，這個判決被視為對貪腐調查的打擊，只要有能力負擔律師費用的被告，都可以在上訴過程保持自由之身，可能將持續會好幾年。