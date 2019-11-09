　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲女被毒蛇咬了4口，奇蹟生還。（圖／翻攝自臉書／Louise Mahler）

▲澳洲女被毒蛇咬了4口，奇蹟生還。（圖／翻攝自臉書／Louise Mahler）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲女子麥荷勒（Louise Mahler）先前在遛狗的時候，看到兩隻有劇毒的「虎蛇」（tiger snake，學名「Notechis scutatus」）在交配，因為好奇停下來觀賞，沒想到卻被兩隻蛇反咬了4口，甚至被醫生認為「存活機率為零」。幸運的是，麥荷勒最後活了下來。

《每日郵報》報導，這起事件發生在今年4月，麥荷勒當時在澳洲維多利亞州雅拉谷（Yarra Valley）附近遛狗，她悠閒地看風景，還一邊抬頭找找樹上有沒有無尾熊，接著低頭發現，有兩隻虎蛇交纏在一起，「我還記得我看著其中一隻蛇的頭，想著『哇真的好大隻喔』」。

但是下一秒，她就突然失去意識，昏倒在地上，再次張開眼睛時，發現自己離原本的道路大概有10公尺遠，全身沾滿了泥土與樹枝，手抱著頭，且感受到身上的疼痛，發出歇斯底里的尖叫，這才發現背部下方被虎蛇咬了4口，稍微清醒之後，她立即打電話求叫救護車。

由於虎蛇屬於有毒的蛇類，被咬到很可能會致命，幸好醫生診斷後發現，她只有被「乾咬」（意為動物咬獵物時，未施放毒液），奇蹟似的存活下來。麥荷勒回憶，「我真的是非常幸運，醫生說如果真的有毒液進入我體內的話，存活機率是零」。另外，由於麥荷勒的褲子和靴子都不明破裂，醫生研判虎蛇可能是把毒液釋放到衣物裡了。

▲▼澳洲女被毒蛇咬了4口，奇蹟生還。（圖／翻攝自臉書／Louise Mahler）

▲「虎蛇」有劇毒。（圖／翻攝自臉書／Louise Mahler）

來自雪梨的捕蛇人安柏羅斯（Robert Ambrose）指出，事實上有關蛇咬的誤解和傳聞很多，蛇意外突然咬人事實上很罕見，而且大部分都只是「乾咬」，由於許多人被蛇咬到之後，會像麥荷勒一樣，不記得當下發生了什麼事，因此才有很多誤會，「若是看到蛇的話，不要接近或打擾牠們，最重要的是切勿驚慌，因為蛇並不會主動接近」。

虎蛇主要分布於澳洲南部，屬於體型較大的毒蛇，也是澳洲最致命的毒蛇種類之一，身上有多種體色以集體紋形態，深淺相間且紋路曲折，就像老虎身上的斑紋一樣，因此得名。

ET快訊
台中3屍案少婦「21歲產女」遇家暴！離婚做八大　遭初戀男友掐
今起3天中部以北下探14℃！菲東方海面有擾動　發展成颱機率高
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

美電子煙肺病爆上千例　川普提新政策：法定21歲才能買

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵　一歲兒子就在旁邊....

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

96起叢林大火籠罩澳洲東部　火勢已達緊急警報級別

快訊／川普：美國尚未同意完全取消對中國關稅　講完「美股秒跌」

「賣到中國能賺2倍」…農民寧可走私　越南豬肉價格突破新高

面對墨西哥黑幫！李奧納多監製保育片《魅影海洋》　10日全台無廣告播出

加州森林大火貓頭鷹命懸一線　暖心消防員脫外套救小鷹

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

陸籍女友帶隊榨乾500萬家產 89歲翁落桃色陷阱：她很愛我

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

美電子煙肺病爆上千例　川普提新政策：法定21歲才能買

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵　一歲兒子就在旁邊....

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

96起叢林大火籠罩澳洲東部　火勢已達緊急警報級別

快訊／川普：美國尚未同意完全取消對中國關稅　講完「美股秒跌」

「賣到中國能賺2倍」…農民寧可走私　越南豬肉價格突破新高

面對墨西哥黑幫！李奧納多監製保育片《魅影海洋》　10日全台無廣告播出

加州森林大火貓頭鷹命懸一線　暖心消防員脫外套救小鷹

汐止碰瓷哥「衝躺雙黃線」失敗搥地　網驚曝：這人我認識、他不缺錢

歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

鐵道套票5折、買500元送超Q集集迴力車！「鐵道旅遊館」旅展必看4亮點

約床戰沒問「安安你好幾歲」　新北男搞大肚子驚：她才15歲

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

韓國瑜7200萬豪宅「犀利10問」　苦苓：你不要再靠腰了

今起3天「中部以北下探14℃」！菲東方海面擬有擾動生成　發展成颱機率高

伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光

囂張兄弟沒戴安全帽被開單...反罵警察「扯衣壓頭」！網嘆：沒王法

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

國際熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

11歲妹玩急流泛舟　重力碰撞落水…6分後變浮屍

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

川普：美國尚未同意取消對中關稅

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

官員誤解指令　柏林圍牆一夕倒塌

人夫離婚崩潰　剁妻子投放膝蓋上…再懸繩自盡

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

肢解丟垃圾桶！男殘暴分屍女子

緊急警報！96起叢林大火籠罩澳洲東部

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

川普提新政策：21歲才能買電子煙

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

更多熱門

相關新聞

麥當勞牛肉堡放24年　保存完整未腐壞

麥當勞牛肉堡放24年　保存完整未腐壞

澳洲男子狄恩（Casey Dean）及尼茨（Eduards Nits）1995年時在澳洲阿德雷德（Adelaide）的麥當勞用餐，剩下一個4盎司牛肉堡吃不下便打包帶走。兩人計畫把漢堡「永遠保留下來」，於是裝進用木板和紙板做成的盒子中。過了24年後，漢堡至今還放在棚屋中，並且保存完整未腐壞。

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

澳洲送韓進複賽　古巴輸球韓、澳晉級

澳洲送韓進複賽　古巴輸球韓、澳晉級

25歲議員「一個單字」狠嗆前輩

25歲議員「一個單字」狠嗆前輩

薩摩耶犬被卡住　下一秒倒退嚕脫逃

薩摩耶犬被卡住　下一秒倒退嚕脫逃

關鍵字：

虎蛇毒蛇澳洲紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

他那邊一直變大…褲子穿不下！醫一驗：只能切

他狠殺母子3人！高大成曝關鍵：幼嬰口鼻出血

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

《天之蕉子》伏筆埋超深！「5分鐘彩蛋」反轉結局

謝霆鋒、王菲爆分手　公司回應了！

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

Amber舌戰裸男！韓星好友崩潰

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面