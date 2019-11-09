遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

▲澳洲女被毒蛇咬了4口，奇蹟生還。（圖／翻攝自臉書／Louise Mahler）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲女子麥荷勒（Louise Mahler）先前在遛狗的時候，看到兩隻有劇毒的「虎蛇」（tiger snake，學名「Notechis scutatus」）在交配，因為好奇停下來觀賞，沒想到卻被兩隻蛇反咬了4口，甚至被醫生認為「存活機率為零」。幸運的是，麥荷勒最後活了下來。

《每日郵報》報導，這起事件發生在今年4月，麥荷勒當時在澳洲維多利亞州雅拉谷（Yarra Valley）附近遛狗，她悠閒地看風景，還一邊抬頭找找樹上有沒有無尾熊，接著低頭發現，有兩隻虎蛇交纏在一起，「我還記得我看著其中一隻蛇的頭，想著『哇真的好大隻喔』」。

但是下一秒，她就突然失去意識，昏倒在地上，再次張開眼睛時，發現自己離原本的道路大概有10公尺遠，全身沾滿了泥土與樹枝，手抱著頭，且感受到身上的疼痛，發出歇斯底里的尖叫，這才發現背部下方被虎蛇咬了4口，稍微清醒之後，她立即打電話求叫救護車。

由於虎蛇屬於有毒的蛇類，被咬到很可能會致命，幸好醫生診斷後發現，她只有被「乾咬」（意為動物咬獵物時，未施放毒液），奇蹟似的存活下來。麥荷勒回憶，「我真的是非常幸運，醫生說如果真的有毒液進入我體內的話，存活機率是零」。另外，由於麥荷勒的褲子和靴子都不明破裂，醫生研判虎蛇可能是把毒液釋放到衣物裡了。

▲「虎蛇」有劇毒。（圖／翻攝自臉書／Louise Mahler）

來自雪梨的捕蛇人安柏羅斯（Robert Ambrose）指出，事實上有關蛇咬的誤解和傳聞很多，蛇意外突然咬人事實上很罕見，而且大部分都只是「乾咬」，由於許多人被蛇咬到之後，會像麥荷勒一樣，不記得當下發生了什麼事，因此才有很多誤會，「若是看到蛇的話，不要接近或打擾牠們，最重要的是切勿驚慌，因為蛇並不會主動接近」。



虎蛇主要分布於澳洲南部，屬於體型較大的毒蛇，也是澳洲最致命的毒蛇種類之一，身上有多種體色以集體紋形態，深淺相間且紋路曲折，就像老虎身上的斑紋一樣，因此得名。