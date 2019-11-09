哈日族把握今年換匯甜蜜點「0.27字頭有望」　3技巧鎖住最佳匯率

▲東京迪士尼樂園的灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

想到日本旅遊的民眾注意，日圓匯價持續走跌，不少哈日族期盼再度看見「0.27字頭」，外匯專家表示，在新台幣走升、日圓走貶情況下，下周日圓盤中可望見0.27字頭，同時掌握3個換匯技巧，就能鎖住最佳匯率。

新台幣近期升值，根據台灣銀行昨天（8日）日圓現金賣出匯價來到0.2811元，也是今年5月3日以來新低價位。外銀主管表示，日圓走勢主要可分為台幣兌美元及美元兌日圓共2段，預估美元兌日圓匯價約落在107至109元區間震盪，日圓後續大漲大跌的空間較小，因此影響關鍵主要在新台幣走勢，以2019年一整年平均來看，「0.28是個還不錯的換匯區間」，民眾不妨可分批買進。

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有「外匯大佛」封號的專家李其展也指出，在新台幣走升、日圓走貶的情況下，以周五中間價低點來看約在0.278，若本周末國際上沒有出現重大突發事件，股市也未跌多，預期新台幣下周持續走升，日圓盤中現金賣出價可望看見0.27字頭。

▲匯率隨時隨地都在變動，民眾不妨善用3個換匯技巧，輕鬆降低換匯成本。（示意圖／資料照）

對於明年春節有赴日旅遊的民眾，李其展建議，距離農曆春節還有近3個月的時間，不妨從11月開始可以先換3至5成，到年底前觀望中美貿易戰後續發展，到明年初再一口氣換完，採用分批換匯的方式，來平均分攤買匯成本。

匯率無時無刻都在變動，除了分批買進日圓外，民眾也可善用3個換匯技巧，一點也不傷荷包。首先是開立外幣帳戶，透過銀行提供的「匯率到價通知」服務，在可接受的匯率點，逢低分批買進，聰明輕鬆降低換匯成本。

再者是善用外幣ATM提領現鈔，每家銀行祭出的優惠匯率不同，即使同一家銀行分別透過網路換匯或外幣ATM提領外幣，也因優惠減碼幅度差異產生價差，兌換外幣金額越多、差異也愈大；第三是使用日圓雙幣卡，透過外幣帳戶以及日圓雙幣卡，當遇到好匯率時就透過網銀進行換匯，等到未來到日本旅遊時再刷卡，也能避開匯兌風險。