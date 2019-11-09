國泰金前10月每股賺4.18元暫居獲利王　玉山金、中信金雙創獲利高峰

▲國泰金今天公布10月稅後盈餘為41.3億元，累計今年前10月稅後盈餘562.8億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

15家上市櫃金控公司近期陸續公布10月自結獲利，其中國泰金（2882）單月稅後純益達41.3億元，累計前10月稅後純益達562.8億元，超越去年全年獲利518億元，每股稅後盈餘（EPS）4.18元，暫居金控獲利王寶座。

國泰金旗下子公司國泰人壽持續強化價值導向策略，國壽10月稅後淨利20.5億元，主要是本月投資績效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，10月初年度保費收入（FYP）金額為148億元、初年度等價保費（FYPE）金額為71億元，FYPE為業界第一。

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國泰世華銀行10月稅後純益17.1億元，累計1至10月稅後純益為208.4億元，每股盈餘為2.1元。國泰金表示，國泰世華獲利表現穩健，10月持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

至於其他子公司部分，國泰產險10月份個體簽單保費19.2億元，穩居市場第2名；國泰證券各項業務穩定推展，10月稅後淨利5,992萬元；國泰投信各項業務穩定推展，10月稅後純益7,637萬元。

▲玉山金今年前10月稅後盈餘174.9億元，再創歷年同期新高。（圖／資料照）

玉山金（2884）財報也傳出好消息，在各項業務穩健成長、保持優良資產品質下，單月稅後盈餘17億元，累計1至10月稅後盈餘174.9億元，前10月獲利較去年同期成長19.7%，再創歷年同期新高，EPS為1.51元。

至於玉山金旗下子公司玉山銀行10月稅後盈餘為16.7億元、累計前10月稅後盈餘為171.9億元，每股盈餘為1.9元，成為主要貢獻獲利的動能；玉山證券1至10月稅後盈餘3.27億元，每股盈餘0.82元；玉山創投前10月份累積稅後盈餘1.63億元，每股盈餘為0.53元。

▲在銀行、壽險獲利帶動下，中信金今年10月單月稅後盈餘32.8億元。（圖／記者李毓康攝）

中信金（2891）也公告10月份自結盈餘，單月稅前盈餘為32.8億元，稅後盈餘為26.42億元，累計前10月合併稅前盈餘501.39億元，合併稅後盈餘408.15億元，EPS為2.05元。中信金表示，金控旗下銀行及保險二大核心業務維持穩健，10月獲利表現良好。

中信金累計稅前盈餘首度超過500億元，稅後盈餘也已超過400億元，稅前及稅後獲利均已超越2014年全年稅前盈餘452億元，以及稅後盈餘394億元的歷史高點。

值得一提的是，2014年中信金因認列日本東京之星銀行廉價購買利益，使得獲利大幅提升，而今年金控獲利因銀行核心業務及資產規模穩健成長，及合併台灣人壽保險公司後，雙核心獲利引擎策略奏效，再次創下中信金獲利新高峰。