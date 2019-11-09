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俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵　一歲兒子就在旁邊....

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▲Evgenia Znamenschikova。(圖／east2west news網站)

▲▼遇人不淑的葉芙根尼亞，經歷了一場不堪回首的噩夢。(圖／east2west news網站)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名女模想跟男友分手，未料卻遭到對方連刺18刀還性侵，而他們一歲大的兒子就在旁邊。

30歲的葉芙根尼亞․札曼舒可娃(Evgenia Znamenschikova)來自伊爾庫茨克市(Irkutsk)。她跟當時仍在監獄服刑的伊凡諾夫(Andrey Ivanov)開始書信往還。伊凡諾夫出獄後，兩人墜入愛河，進而同居。

兩年後，男的已經30歲，卻反而變得既愛吃醋又充滿攻擊性，並且開始對枕邊人家暴。葉芙根尼亞決定離開家暴男，住在一個隱密的地方。但還是被前男友找到，並且繼續對她糾纏不休。

葉芙根尼亞說：「他帶來了一個蛋糕，但隨之而來的卻是一場噩夢。他在我的腹部刺了許多刀，接著又用刀刺我的脖子。接著還強暴我。而這一切都在我們的兒子眼前發生。」當一連串攻擊發生時，一歲的兒子在旁邊嚎啕大哭。

她補充說：「我因痛極而暈倒。我記得他離開時說：『現在你知道我有多愛你！』然後他把我的手機扔進馬桶，為了不讓我叫救護車。」

葉芙根妮亞後來爬出家門，向鄰居求救。鄰居給了她初步救治，並且叫了救護車。目前她仍在接受醫治和心理治療中。 她說：「我的手滿是刀傷，脖子被刺了8刀，腿上被刺了一刀。我試圖自衛，從他手裡把刀子搶了過來。」

伊凡諾夫逃到圖倫鎮(Tulun town)後遭到警方逮捕，他在偵訊中對自己的罪行供認不諱。他說：「我很後悔鑄下這樣的大錯。」伊凡諾夫被控殺人未遂等多項罪名，最高可被判15年徒刑。

▲Evgenia Znamenschikova。(圖／east2west news網站)

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