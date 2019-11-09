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友達獲頒資誠CSR影響力獎　台中花博微美館紀錄片演繹科技影響力

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▲友達微美館紀錄片榮獲資誠「第三屆CSR影響力獎」，由友達光電永續長古秀華（右）代表領獎。（圖／友達提供）

▲友達微美館紀錄片榮獲資誠「第三屆CSR影響力獎」，由友達光電永續長古秀華（右）代表領獎。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
友達（2409）以參與2018年台中花博「友達微美館」的紀錄片，榮獲資誠「第三屆CSR影響力獎 - 科技創新影響力獎」殊榮，以長期投入顯示技術研發，持續發揮創新科技力，並用心耕耘多元利害關係人溝通，努力獲得高度肯定。
 
資誠「第三屆CSR影響力獎」為CSR領域的年度盛事，由資誠與坎城國際創意節台灣官方代表共同舉辦，以「善用故事力，創造影響力」為主題，鼓勵企業將CSR精神融入核心業務，將回饋社會的案例拍成影片，透過鏡頭傳遞給大眾，帶動社會響應永續經營的風氣。
 
友達光電永續長古秀華表示，友達除了在產品技術上不斷突破創新，也長期落實社會參與和在地回饋，這次透過友達微美館的紀錄片，分享友達如何透過科技發揮正向的社會影響力，集結眾人的力量一同譜寫結合科技、自然與人文的動人篇章，促進社會共榮成長並創造更多元面向的價值。

▲友達微美館紀錄片榮獲資誠「第三屆CSR影響力獎」，由友達光電永續長古秀華（右）代表領獎。（圖／友達提供）

▲友達微美館打造全台最大556吋顯示器拼接牆。（圖／友達提供）
 
友達基於企業公民的使命感，以及跟台中在地的淵源連結，參與2018年台中花博建置「友達微美館」，首度跨界國際展演場域，以極致工藝打造全台最大556吋顯示器拼接牆，並投入超高解析原創影像的製作，以唯美細膩的角度呈現花粉的微觀影像，讓觀者沉浸其中感受植物堅韌的生命力和科技的穿透力。

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友達參與的合作夥伴從建築設計、營造、策展到影像視覺創作，皆是來自台灣的團隊，通力合作以視覺藝術跨界演繹永續理念，不僅充分展現台灣軟硬整合的實力，也讓世界看到台灣傲人的研發和創作能量。

此外，友達也動員高達2,400人次的企業志工，在展覽期間服務超過40萬參觀人次，發揮熱情和專業引導參觀者走入植物美妙的微觀世界，並在展覽結束，以可回收、耐候建材打造的友達微美館將繼續異地重建的永續旅程，將在2020年回到友達台中廠區，以西大墩文化館的嶄新面貌現身。

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