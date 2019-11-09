　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼毒梟矮子（El Chapo）古茲曼（Guzman）之子奧維迪歐（Ovidio ）。（圖／路透）

▲墨國警方在10月間逮捕奧維迪歐行動，演變為毒梟劫囚全城火併，迫使警方不得不將他釋放。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥一名參與逮捕毒梟「矮子」（El Chapo）之子奧維迪歐（Ovidio Guzmán López）的英勇警官，近日在一處停車場遭人亂槍射死，現場遺留155個彈殼。警方相信，死者是遭販毒集團報復殺害。

當地媒體Excelsior公布死者遇害時的監視器影像，死者6日駕駛一輛白色汽車駛入購物中心停車場，才剛停入停車格中，另一輛紅色汽車也尾隨其後，將車子停在死者座車旁。

下一秒，紅車上數名槍手以近距離朝白車駕駛座開火，短短30秒內掃射155槍，眾人隨後回到自己的座車逃離現場。警方認為，這起案件可能與墨西哥警方10月17日逮捕惡名昭彰毒梟「矮子」之子奧維迪歐有關。

警方表示，死者為30多歲高階警官，生前在錫那羅亞州警隊服務，曾參與逮捕奧維迪歐行動，但並未透露其全名，僅以愛德華多（Eduardo N.）代稱。

墨西哥武裝警察上月出動逮捕愛德華多，錫那羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）為了救回「少主」，不惜出動重火力與警方火併劫囚，結果演變為擴及庫利亞坎（Culiacán）整座城市的大規模衝突，迫使警方不得不將奧維迪歐釋放。

愛德華多在行動中主要負責周邊支援，並未直接參與逮捕奧維迪歐的行動。錫那羅亞州公共安全部長卡斯塔尼達（Cristobal Castaneda Camarillo）表示，「庫利亞坎之戰」當天愛德華多原本休假，但因為治安情況嚴重，因此銷假返回崗位。

►滑新聞還能先知道「瘋狂購物節」優惠！

▼墨西哥毒梟在庫利亞坎攻城劫囚，竟以優勢火力壓制武裝警察。（圖／路透）

▲▼墨西哥毒梟在庫利亞坎（Culiacán）攻城，劫囚「矮子古茲曼」的兒子。（圖／路透）

ET快訊
快訊／富南斯涉吸金30億　夏于喬父親、關鍵女秘書10人收押
袁惟仁17歲兒挨轟不孝！　陸元琪心疼：我的孩子做錯什麼了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

96起叢林大火籠罩澳洲東部　火勢已達緊急警報級別

快訊／川普：美國尚未同意完全取消對中國關稅　講完「美股秒跌」

「賣到中國能賺2倍」…農民寧可走私　越南豬肉價格突破新高

面對墨西哥黑幫！李奧納多監製保育片《魅影海洋》　10日全台無廣告播出

加州森林大火貓頭鷹命懸一線　暖心消防員脫外套救小鷹

川普背叛昔日盟友庫德族　郝志堅：必要時可能為了利益丟下台灣

中美貿易摩擦　十億美元富豪榜大陸少了48人

德國礦井突爆炸！　35人受困「地底700公尺」…2人炸傷

丹尼爾克雷格最後一次演007　《生死交戰》明年4月上映

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

陸籍女友帶隊榨乾500萬家產 89歲翁落桃色陷阱：她很愛我

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

2年半前「可能不會再找到我」就失聯　陳立農想到爸爸淚崩：我還在等..

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

96起叢林大火籠罩澳洲東部　火勢已達緊急警報級別

快訊／川普：美國尚未同意完全取消對中國關稅　講完「美股秒跌」

「賣到中國能賺2倍」…農民寧可走私　越南豬肉價格突破新高

面對墨西哥黑幫！李奧納多監製保育片《魅影海洋》　10日全台無廣告播出

加州森林大火貓頭鷹命懸一線　暖心消防員脫外套救小鷹

川普背叛昔日盟友庫德族　郝志堅：必要時可能為了利益丟下台灣

中美貿易摩擦　十億美元富豪榜大陸少了48人

德國礦井突爆炸！　35人受困「地底700公尺」…2人炸傷

丹尼爾克雷格最後一次演007　《生死交戰》明年4月上映

CBA／「豪」幫手加持　林書豪：能當方碩隊友真棒

AirPods摔進水溝孔！她「超商神招」救回2290元　網讚：生活智慧王

盤點餐桌4大熱門魚卵　明太子、鮭魚卵差在哪？「它們2個」竟是同門兄弟

氣質果然不同！北韓「女性時尚雜誌」曝光　網驚：是古典優雅

照顧78歲水泥工父　蔡淑臻「怕被爸爸忘記」：別有這一天

國泰金前10月每股賺4.18元暫居獲利王　玉山金、中信金雙創獲利高峰

泰BL劇男男泳池調情！　帥攻認了「有障礙」上網一查哭了

正妹脫藍格襯衫「2顆雪乳」快彈出　目光下飄更性感：想獨占

蕭敬騰「找到失散多年的妹妹」！　撞臉女星驚呼：我親妹都沒那麼像

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

11歲妹玩急流泛舟　重力碰撞落水…6分後變浮屍

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

川普：美國尚未同意取消對中關稅

人夫離婚崩潰　剁妻子投放膝蓋上…再懸繩自盡

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

官員誤解指令　柏林圍牆一夕倒塌

肢解丟垃圾桶！男殘暴分屍女子

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

緊急警報！96起叢林大火籠罩澳洲東部

超怕煙火　狗狗被爆裂聲活活嚇死

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

25歲議員「一個單字」狠嗆前輩

更多熱門

相關新聞

川普：美國尚未同意取消對中關稅

川普：美國尚未同意取消對中關稅

美國總統川普8日對媒體表示，美國尚未同意完全取消對中國的所有關稅。川普說，儘管中國希望美國撤銷部分貿易戰關稅，但他並不會照單全收。川普的發言有如為市場對貿易戰休戰的樂觀情緒潑一盆冷水，美股在川普發言後隨即下跌。

幼稚園老師被控「逼迫男童吃屎」

幼稚園老師被控「逼迫男童吃屎」

哈佛最貧學生！她8歲乞討牙膏當飯吃

哈佛最貧學生！她8歲乞討牙膏當飯吃

家中突然起火　兇手竟是「發光鞋」

家中突然起火　兇手竟是「發光鞋」

烏克蘭總統原定上CNN宣布調查拜登

烏克蘭總統原定上CNN宣布調查拜登

關鍵字：

墨西哥毒梟El ChapoOvidio Guzmán López北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

他狠殺母子3人！高大成曝關鍵：幼嬰口鼻出血

他那邊一直變大…褲子穿不下！醫一驗：只能切

《天之蕉子》伏筆埋超深！「5分鐘彩蛋」反轉結局

謝霆鋒、王菲爆分手　公司回應了！

快訊／涉吸金30億　夏于喬父等10人收押

台中母女3屍案　兇嫌殺人動機曝

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

Amber舌戰壯男！韓星好友崩潰

請假20多天…韓國瑜：想念高雄市民

更多

最夯影音

更多
26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面