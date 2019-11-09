發大財先深耕在地！國發基金注入東貝光電　帶動台灣LED產業升級

▲東貝光電與國際大廠合作密切，且台灣LED產業上下游供應鏈完整，取得國發基金後勢必將帶動產業升級。（圖／取自影片，下同）

財經中心／綜合報導

最新消息指出，國發基金將加倍投資新創事業，「創業天使投資方案」額度也由10億元加碼至20億元，希望扶植新創，帶動投資，做出更好的成績。其中發展Mini/Micro LED的東貝光電，因具前瞻性同時可帶動台灣整體發展，近期順利拿到國發基金而備受關注，畢竟要獲得國發會的新創投資基金必須經過非常嚴謹的投資審查過程，更令人好奇東貝光電的新創潛力何在，因此ETtoday在11/8《雲端最前線》節目中便邀請到東貝光電董事長吳慶輝，探討國發基金挹注後的產業發展性。

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過去台灣投資新創事業的意願曾在世界名列前茅，然而受國際情勢影響，台灣投資率自101年起不斷下降。投資停滯將影響新創事業發揮能量、競爭力變落，連帶將更難吸引投資、導致轉型不易的惡性循環，愈是人人都想發大財，愈是要拿出勇氣投資，才能帶動台灣經濟正向發展，如今產業發展正在面臨轉型會維持的抉擇時刻，若由政府來帶頭做起、團結企業帶動產業發展絕對最好不過。

▲《雲端最前線》節目中邀請到東貝光電董事長吳慶輝探討國發基金挹注後的產業發展性。

東貝光電董事長吳慶輝表示，未來使用MINI/MICRO LED絕對是一種趨勢，然而產業要發展成功除了技術之外，一定要有市場，東貝多年來在LED技術水準上一定是符合國際大廠的需求，能共同開發產品，因此90%以上的營收都來自國際大廠，加上在2014年從海外遷回台灣，投資五股萬坪廠房專注台灣製造，具有國際化生產規模，因此在台灣是各大廠的首選合作伙伴。

吳慶輝進一步指出，台灣LED產業曾經是世界前3大，惟受中國紅色供應鏈衝擊，影響台灣產業的生存競爭，然而MINI/MICRO LED應用仍是未來重要趨勢，畢竟Mini-led優勢比OLED省電，不僅省電節能、薄型化、反應速度快無殘影更符合未來3D影視趨勢，而且耐高溫、高亮度高對比HDR、異型顯示器（彎曲）等，未來更能應用在各種高科技產品上，提供消費者全新的科技體驗。

▲台灣LED產業競爭力強，持續發展MINI/MICRO LED不僅節能，也更符合未來3D影視趨勢。

事實上，台灣在LED產業競爭力上仍具有很大的機會，從現有的技術、經驗、專利授權及完整的產業供應鏈，仍在國際市場上有很好的立足點，是台灣產業升級轉型最重要的關鍵期，立法委員余宛如也認為，國發基金投資東貝光電，不僅因為綠能發展符合審查門檻、100%深耕台灣，更因為台灣現有的LED產業完整，未來更有機會成功帶動台灣整體經濟發展。