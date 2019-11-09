台股高檔盤旋　法人預料四大題材續撐台股動能

▲ 法人認為台股第四季至明年第一季表現都不差。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年全球受中美貿易戰影響劇烈，台股今年以來表現卻遠優於新興市場指數及亞洲各指數，施羅德投信基金經理人詹祖光表示，台股主要受電子股轉單效應帶動，10月以來外資買超台股逾千億元，更助攻台股指數創下29年半以來新高。

詹祖光認為，預期第四季至明年第一季，在全球資金寬鬆、台灣選舉行情發酵之下，外資將持續回補，動能可期。受惠資金潮之外，四大投資主題也是持續推升台股後市的關鍵。明年開始爆發成長的5G產業、去中國化的廠商加速長線自動化需求、帶動下一波產業創新的AI，與健康意識提升所吹起的運動休閒產業，都是接下來值得關注的焦點。

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全球貨幣寬鬆 Q4資金將挹注

詹祖光表示，無論從資金面、基本面還是政策面來看，台灣企業獲利開始逐漸好轉，建議接下來可開始偏多操作。近期全球股市漲多回跌較多，若台股跟著修正，將成為2019年第四季至2020年第一季極佳的投資機會。

從資金面來看，目前全球包括美國、歐元區、澳洲等19個央行或降息或進行寬鬆貨幣。全球三大央行（美國聯準會、歐洲央行、日本央行）自今年8月起轉為淨印鈔，台股也揮別8月的低迷自9月開始呈現外資淨買超，預期這股資金動能將持續挹注第四季。

關於基本面，受華為拉貨、去美國化效應，亞洲科技股今年獲利上修，在9月首次變為正成長，台股也擺脫連五季獲利衰退的局面，自第四季開始正成長，預計至少持續至2020年上半年。至於政治面，歷史經驗顯示，總統選舉前三個月至選後一個月的台股上漲機率有4～6成，選前政策做多之下值得期待。

台股政經情勢穩定，殖利率4.38%傲視韓國、新加坡等亞洲四小龍與其他成熟國家，而目前看來台股的評價並不貴，股價淨值比約1.62倍，與長期平均相同。在全球資金寬鬆之下，預估外資將持續回補台股，有機會往上挑戰1.7倍。

▲ 5G、AI、自動化與休閒運動產業，是支撐台股向上的動力。（圖／路透社）

四大投資主題續撐台股

詹祖光指出，台股得利於貿易戰轉單，以及中國電子廠去美國化的效應，第四季投資除了以電子業為主，另外有四大主題值得關注。

第一是5G產業，根據估計，中國2019年的5G手機約有1000萬支，2020將高達2億支，2021年甚至超過4億支，預期其5G的普及速度將高於4G。因此5G相關的基地台、手機與關鍵零組件廠商將優先受惠。第二是自動化產業，全球製造業版圖挪移，擁有非中國產能的廠商將率先受惠，加速長線自動化的需求。

第三是AI，市場研究調查機構Gartner預估，2020年前AI相關產值包含產品及服務將達3000億美元，更帶來新一波產業創新。第四最後一項則是運動休閒，隨著人口增加、人們愈來愈注重健康、可支配所得增加，以及對體育活動的意識上升，各大運動品牌商的戰場都轉移到大中華區，投資範疇包括機能運動服飾、運動鞋與健身房。

詹祖光表示，台灣受貿易戰影響並未如原先想得那般嚴重，接下來至明年初不妨審慎樂觀以對，預期台股若修正至股價淨值比約1.6倍時，會是較佳的佈局時點。