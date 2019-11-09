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慧眼看天下／美傳限制出貨華為？　台積電恐「左右為難」

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新聞節目中心／綜合報導

美中貿易戰來到休兵期，更傳出雙方預計在近期簽署第一階段臨時貿易協議，緊張局勢似乎出現曙光，不過原定11月中在智利舉辦的APEC取消，外界原先預期，美國總統川普和大陸國家主席習近平，能上演「大和解」的機會也跟著錯失，在川習會另覓時間、地點之際，是否會再替貿易戰磋商增加變數，引發外界關注。而在全球IT供應鏈中占有一席之地的台積電，最近也捲入這場貿易角力，有消息傳出，美國政府過去一年再三敦促台灣政府，限制台積電向華為出口晶片，專家認為，夾在美中間的台積電，面臨著是要讓當前在美國的廣大客戶群失望，或者是痛失中國大陸市場風險的兩難選擇。《慧眼看天下》第76集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲台積電捲入中美貿易戰，恐陷兩難。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電捲入中美貿易戰，恐陷兩難。（圖／記者徐斌慎攝）

通烏門吹哨者身分 川普要媒體公開
美國總統川普因為一位不知名的「吹哨者」舉發，疑似利用通話機會，施壓烏克蘭總統調查民主黨政敵拜登，遭到眾議院的彈劾調查。不過這名吹哨者最近表態，表示願意以書面形式，接受共和黨人的提問，對此川普則痛批，這名吹哨者可能犯下詐欺罪，呼籲各界應該揭發他的真實身分。

▼美國總統川普陷通烏門。（圖／路透）

▼美國總統川普陷通烏門。（圖／路透）

大陸開通5G商用 預約用戶破千萬
就在中美貿易戰走向長期對抗之際，中國大陸悄悄開啟了通信和經濟發展的新篇章，在日前舉行的2019國際資訊通信展覽會開幕式上，大陸官方正式宣布啟用5G商用，目標要在今年底完成13萬座5G基地台建設，而根據大陸三大電信龍頭指出，光是單一天的5G預約用戶，就已達到了1千萬人。

▼中國大陸宣布啟動5G商用。（圖／中新社）

▼中國大陸宣布啟動5G商用度。（圖／中新社）

金雞母成醜小鴨 韓免稅店掀倒閉潮
自薩德風波以來，陸客赴南韓旅遊人次銳減，也直接衝擊南韓觀光業，南韓免稅店就爆發倒閉潮，2年來除了機場免稅店，就連曾經被視為「金雞母」的市區小規模免稅店，如今都成了不起眼的醜小鴨，一間跟著一間倒閉，陷入前所未有的生存危機，繼南韓商業巨擘韓華集團，收掉旗下的格樂麗雅免稅店後，斗山集團10月底也宣布，旗下位在首爾東大門的都塔免稅店，將在明年4月停止營運。

▼南韓免稅店掀倒閉潮。（圖／中新社）

▼南韓免稅店掀倒閉潮。（圖／中新社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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