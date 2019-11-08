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台積電營收連三月破千億元　10月營收1060億元、歷史次高

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▲▼台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電營收持續在千億元高檔水位，10月合併營收約為1060.4億元，月增加3.8%，年增加4.4%，僅次於8月的1061億元，為歷史次高。

台積電自8月以來，營收連三月維持在千億元之上；累計1到10月營收約為8587.88億元，較去年同期增加1.8%。

請繼續往下閱讀...

台積電第3季營收達2930.46億元，季增21.6%、年增12.6%，超越財測高標，再寫單季營收新高；稅後淨利1010.7億元，每股盈餘3.9元，較上季大增51.4%，較去年增加12.6%；毛利率為47.6%，營業利益率36.8%，雙率皆為近三季高點。累計前三季合併營收約為7527.48億元，較去年同期增加1.5%；累計前三季稅後純益為8.84元。

台積電今年以來，台積電股價一度在200元關口徘徊，最低從208元一路往上爬，近一個多月，股價一路扶搖直上，屢創歷史新高，最高一度達到311.5元，市值突破8.07兆元；連帶台積電美國存託憑證（ADR）同步持續創高。

外資近一個月來買多賣少，經過連十四日買超後，台積電今日股價休息，早盤以308.5元開低，一度拉升至平盤309元，終場收305.5元，下跌3.5元，跌幅1.13%，成交25452張。
 

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