長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

▲長榮航空董事長林寶水(右一)、孫嘉明總經理(右二) 、李士亮副總經理(左一)以及立榮航空林志忠董事長(左二)歡迎民眾來長榮航空於「ITF台北國際旅展」特別打造的義式咖啡館專區品嚐咖啡。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

2019 ITF台北國際旅展今（8）日登場，長榮集團聯合參展搶市。長榮航空董事長林寶水指出，今年為衝刺旅展線下買氣，展場特別打造義式咖啡館專區，民眾現場購票將比線上優惠200至500元，同時祭出精品包抽獎、贈送鑰匙圈及米果、購物79折等好康，搶攻旅展商機挹注業績可期。

2019 ITF台北國際旅展於8日至11日在南港展覽館一館熱鬧登場，長榮航空與立榮航空與長榮航空直營旅行社長汎假期，共承租28個攤位聯合參展，展區坐落於一樓航空/交通運輸主走道區，現場除了有多項舞台活動，更提供民眾各式的購票優惠，年底前衝刺買氣。

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林寶水指出，為迎接長榮航空即將開航的米蘭航線，此次展區特別打造義式咖啡館專區，並提供專人解說服務，讓民眾可以一邊品嘗精品咖啡一邊購買機票，現場購買米蘭機票另有機會抽中限量三名的米蘭時尚精品包，可望掀起話題。

▲2019「 ITF台北國際旅展」於11月8日至11日在南港展覽館一館盛大登場，長榮航空董事長林寶水（右四）與長榮航空孫嘉明總經理（左四）歡迎民眾一起到現場搶優惠。（圖／長榮提供）

為提升線下實體的買氣，長榮航在展區現場特別提供機票優惠折扣碼，該折扣碼不限展場內使用完畢，民眾亦可返家後與親朋好友一同規劃美好旅程，凡憑折扣碼於ITF台北國際旅展期間至長榮航空官網購票，均可享有港澳線折抵200元及其他航線折抵500元的優惠，以嘉惠親赴展場的消費者。

在國內旅遊方面，立榮航空今年特別於旅展現場推出立榮假期「小資旅遊包」，兩人成行不限出發航點、不分平假日之兩天一夜來回機票加住宿套裝產品，旅展限定優惠價每人只要1,777元起。

為了嘉惠無法前來參加旅展的民眾，立榮航空也加碼推出線上旅展限定活動，於旅展期間，只要到立榮航空全球資訊網、立榮航空App、超商等通路購買立榮航空國內線指定航線機票，就有機會抽立榮航空國內線不限航點來回機票。

▲長汎旅行社於「ITF台北國際旅展」為民眾打造物超所值的長、短線優惠產品及特色行程，長汎旅行社陳憲弘董事長（圖中）及其旅遊服務團隊，歡迎大家一起來現場選購。（圖／長榮提供）

除了國內外航點促銷外，搭配長榮航空明年2月開航義大利米蘭航線，長汎旅行社長汎假期祭出超值優惠產品「FUN遊瑞士三峰雙火車10日」，盡覽阿萊奇冰川、少女峰、 白朗峰等天然美景，原價109,900元（含稅）起，旅展現場下訂現折1萬元。

另外，長汎假期主打主題旅遊及經營分眾客群，包括馬拉松、滑雪等特色行程。像「休士頓馬拉松開跑7日」，保證參賽休士頓馬拉松，旅展限定優惠價只要69,900元起（含稅），前十名付訂再折5,000元，加贈NRC專業指導配速與NIKE全套跑步裝備。

長榮航空表示，無論於線上旅展或是親臨ITF旅展購票，均有機會獲得一年不限航點不限制次數的環遊世界經濟艙機票、豪華經濟艙機票、商務艙機票三項夢幻大獎，以及長汎旅行社提供總金額高達40萬元的旅遊金。長榮航空已於10月30日抽出第一位幸運得主，並且將於11月12日、11月22日抽出另外兩位幸運旅客，越早購買中獎機率越高，歡迎大家一起揪團來搶票。

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