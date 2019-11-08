　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲長榮航空董事長林寶水(右一)、孫嘉明總經理(右二) 、李士亮副總經理(左一)以及立榮航空林志忠董事長(左二)歡迎民眾來長榮航空於「ITF台北國際旅展」特別打造的義式咖啡館專區品嚐咖啡。（圖／長榮提供）

▲長榮航空董事長林寶水(右一)、孫嘉明總經理(右二) 、李士亮副總經理(左一)以及立榮航空林志忠董事長(左二)歡迎民眾來長榮航空於「ITF台北國際旅展」特別打造的義式咖啡館專區品嚐咖啡。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

2019 ITF台北國際旅展今（8）日登場，長榮集團聯合參展搶市。長榮航空董事長林寶水指出，今年為衝刺旅展線下買氣，展場特別打造義式咖啡館專區，民眾現場購票將比線上優惠200至500元，同時祭出精品包抽獎、贈送鑰匙圈及米果、購物79折等好康，搶攻旅展商機挹注業績可期。

2019 ITF台北國際旅展於8日至11日在南港展覽館一館熱鬧登場，長榮航空與立榮航空與長榮航空直營旅行社長汎假期，共承租28個攤位聯合參展，展區坐落於一樓航空/交通運輸主走道區，現場除了有多項舞台活動，更提供民眾各式的購票優惠，年底前衝刺買氣。

請繼續往下閱讀...

林寶水指出，為迎接長榮航空即將開航的米蘭航線，此次展區特別打造義式咖啡館專區，並提供專人解說服務，讓民眾可以一邊品嘗精品咖啡一邊購買機票，現場購買米蘭機票另有機會抽中限量三名的米蘭時尚精品包，可望掀起話題。

▲2019「 ITF台北國際旅展」於11月8日至11日在南港展覽館一館盛大登場，長榮航空董事長林寶水（右四）與長榮航空孫嘉明總經理（左四）歡迎民眾一起到現場搶優惠。（圖／長榮提供）

▲2019「 ITF台北國際旅展」於11月8日至11日在南港展覽館一館盛大登場，長榮航空董事長林寶水（右四）與長榮航空孫嘉明總經理（左四）歡迎民眾一起到現場搶優惠。（圖／長榮提供）

為提升線下實體的買氣，長榮航在展區現場特別提供機票優惠折扣碼，該折扣碼不限展場內使用完畢，民眾亦可返家後與親朋好友一同規劃美好旅程，凡憑折扣碼於ITF台北國際旅展期間至長榮航空官網購票，均可享有港澳線折抵200元及其他航線折抵500元的優惠，以嘉惠親赴展場的消費者。

在國內旅遊方面，立榮航空今年特別於旅展現場推出立榮假期「小資旅遊包」，兩人成行不限出發航點、不分平假日之兩天一夜來回機票加住宿套裝產品，旅展限定優惠價每人只要1,777元起。

為了嘉惠無法前來參加旅展的民眾，立榮航空也加碼推出線上旅展限定活動，於旅展期間，只要到立榮航空全球資訊網、立榮航空App、超商等通路購買立榮航空國內線指定航線機票，就有機會抽立榮航空國內線不限航點來回機票。

▲長汎旅行社於「ITF台北國際旅展」為民眾打造物超所值的長、短線優惠產品及特色行程，長汎旅行社陳憲弘董事長（圖中）及其旅遊服務團隊，歡迎大家一起來現場選購。（圖／長榮提供）

▲長汎旅行社於「ITF台北國際旅展」為民眾打造物超所值的長、短線優惠產品及特色行程，長汎旅行社陳憲弘董事長（圖中）及其旅遊服務團隊，歡迎大家一起來現場選購。（圖／長榮提供）

除了國內外航點促銷外，搭配長榮航空明年2月開航義大利米蘭航線，長汎旅行社長汎假期祭出超值優惠產品「FUN遊瑞士三峰雙火車10日」，盡覽阿萊奇冰川、少女峰、 白朗峰等天然美景，原價109,900元（含稅）起，旅展現場下訂現折1萬元。

另外，長汎假期主打主題旅遊及經營分眾客群，包括馬拉松、滑雪等特色行程。像「休士頓馬拉松開跑7日」，保證參賽休士頓馬拉松，旅展限定優惠價只要69,900元起（含稅），前十名付訂再折5,000元，加贈NRC專業指導配速與NIKE全套跑步裝備。

長榮航空表示，無論於線上旅展或是親臨ITF旅展購票，均有機會獲得一年不限航點不限制次數的環遊世界經濟艙機票、豪華經濟艙機票、商務艙機票三項夢幻大獎，以及長汎旅行社提供總金額高達40萬元的旅遊金。長榮航空已於10月30日抽出第一位幸運得主，並且將於11月12日、11月22日抽出另外兩位幸運旅客，越早購買中獎機率越高，歡迎大家一起揪團來搶票。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
快訊／富南斯涉吸金30億　夏于喬父親、關鍵女秘書10人收押
袁惟仁17歲兒挨轟不孝！　陸元琪心疼：我的孩子做錯什麼了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

華航旅展買氣旺、美加空運調升運價10%　挹注業績表現可期

六福「生態、露營體驗」搶攻旅展商機　挹注業績表現可期

微風攜手金曲歌后孫盛希點亮聖誕　廖鎮漢：認養「心願寶盒」助孩童圓夢

董娘回流SOGO周年慶開跑熱賣　董座黃晴雯：首日業績上看11億元

國賓斥資上億改裝川菜廳今開幕　45道新川味搶市挹注業績可期

比夜市抵用券更好康　商圈行動支付每月最高回饋千元

長榮旗下長汎假期推主題旅遊搶市　明年營收挑戰40億大關

南僑9月獲利衰退　推288元全球最貴泡麵拚旺季

到超商1分鐘完成開戶！全家攜手新光銀首創「立碼驗」身份認證

9月外銷訂單年減4.9%「連十一黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

台積電10月營收1060億元　

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

因財報不實投保中心解任潘健成董事之職　群聯：遺憾

林若亞條款109年報稅就可適用　演藝服、必要進修費可以扣除

台灣大贏家！　對美出口今年可續創歷史新高

龍巖出售彰銀股票傳公股進場接　財部：關注股權變化

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

龍巖大賣彰銀持股22萬張　還有16.7萬餘張等著賣

Disney+發布在即　外媒曝這些電影將不會出現納入片單

商業周刊／主廚最小55歲最長94歲　業餘爺奶私廚為何讓年輕客搶訂

蕭敬騰「找到失散多年的妹妹」！　撞臉女星驚呼：我親妹都沒那麼像

掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

蓬佩奧批評中國政治制度！《環球時報》：他需要在柏林沖個冷水澡

女星割肩膀粉瘤險喪命！　失血過多急送搶救…醒來「到現在不能說話」

中職／廖任磊代表味全參戰交流賽　披龍袍打冬盟

螞蟻人注意！好市多「焦糖脆片聖代」上架…網一吃驚呆

綜藝大哥不顧形象「撩落去！」　庹宗康扮鳥強吻張立東

福州公開賽／戴資穎今午打頭陣對奧原希望　爭決賽門票拼回球后

中職／高志綱當一日店長　分享喝咖啡樂趣

可口可樂成全球最大塑料污染者　廢棄物遠超過2、3名加總

財經熱門新聞

日圓再貶逼近0.27字頭　換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票

投保中心提解任潘健成董事　群聯：遺憾

影／ETF投資三原則　輕鬆賺進退休金

台積電10月營收1060億元　次高

台灣出現　首位地產女大亨

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

林若亞條款　109年報稅可用　

跟風雙11！銀行搶推美元11%高利定存

新台幣維持強勢　換歐、英、泰、日幣全都變便宜！

華盛頓大學校友論壇明日登台　

龍巖出售彰銀股票　財部緊盯

龍巖大賣彰銀持股22萬張　還有16.7萬餘張等著賣

陸推未成年「電玩宵禁」　日經：威脅騰訊發展

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

更多熱門

相關新聞

紐約跨年免6萬！台北旅展行程優惠

紐約跨年免6萬！台北旅展行程優惠

「2019台北國際旅展」今（8日）起至11日於南港展覽館一、四樓登場，各家旅行業者把握今年最大規模、最後一檔旅展，紛紛搶攻從跨年、寒假到春節商機，《ETtoday新聞雲》整理出「旅遊行程懶人包」，像是五福旅遊就推出紐約跨年，最低免6萬，只剩下20名額，雄獅旅遊也在旅展第一天刷出亮眼成績，分別接到2筆大單，銷售額達145萬。

公主遊輪太夯！賞櫻航次標準艙完售

公主遊輪太夯！賞櫻航次標準艙完售

台北旅展開幕！4大主題館超好拍

台北旅展開幕！4大主題館超好拍

衝旅展！1元機票競標、歐美2萬有找

衝旅展！1元機票競標、歐美2萬有找

台北國際旅展南港展覽館今登場！

台北國際旅展南港展覽館今登場！

關鍵字：

ITF台北國際旅展長榮航空立榮航空長汎旅行社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

他那邊一直變大…褲子穿不下！醫一驗：只能切

他狠殺母子3人！高大成曝關鍵：幼嬰口鼻出血

快訊／涉吸金30億　夏于喬父等10人收押

台中母女3屍案　兇嫌殺人動機曝

請假20多天…韓國瑜：想念高雄市民

謝霆鋒、王菲爆分手　公司回應了！

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

她遭同居男友殺害　爺爺痛哭：以為遇到好男人

複賽賽程出爐　中華對墨韓美澳

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

Amber舌戰壯男！韓星好友崩潰

台北女騎士中興橋遭撞　右手被逆向車撞斷

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面