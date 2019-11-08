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林若亞條款109年報稅就可適用　演藝服、必要進修費可以扣除

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▲▼名模條款。PRADA聖誕慈善派對-林若亞（資料照／記者黃克翔攝）

▲林若亞條款與相關子法規已經完成，民眾明年報稅可以適用（資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日正式公布《所得稅法》第14條及第126條條文修正案，俗稱林若亞條款的子法規，對於治裝費、職業上工具支出以及進修訓練費，明確定義適用範圍，認列方式及檢附文件證明，回溯自今年1月實施，明（109）年5月報稅即可適用。

配合大法官釋字第745號解釋，今年7月立法院已經通過林若亞條款，針對薪資所得計算，除了現行規定可定額減除20萬元，也可選擇特定費用減除，包含職業專用的服裝、進修訓練費及職業上工具支出等3項進行扣除，但各項減除上限為薪資收入總額的3%。

請繼續往下閱讀...

一，職業專用服裝：指所得人從事職業所必須要的穿著，並非日常生活穿著使用的特殊表演專用服裝，以及相關的租用、清潔服務費，檢附憑證列報減除。

二，進修訓練費：指參加符合規定的機構，開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程的訓練費用，包括報名費、差旅費，以及與課程直接相關的教材費、實習材料費、訓練器材設備費等。

三，職業上工具支出：指購置專供職務上或工作上使用的書籍、期刊及工具支出，包括職業必備的器材設備、安全防護的器材，以及表演、體育相關職業的專用裝備或道具等。

考量部分職業上工具使用效能較長且支出金額較高，因此規定職業上工具效能如果非2年內所能耗竭，且支出金額超過8萬元者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。

其逐年攤提折舊或攤銷費用，應採用平均法，耐用年數為3年，免列殘值，並以1年為計算單位，其使用期間未滿1年者，按實際使用的月數相當於全年的比例來計算，不滿1月者就以月計。

舉例來說，研究人員自己購置效能超過2年的資料庫計花費12萬元，該金額12萬元採平均法分3年攤銷，免列殘值，每年可認列職業上工具支出4萬元。

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