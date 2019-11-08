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台灣大贏家！　對美出口今年可續創歷史新高

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▲▼中美貿易站,美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲財政部公布海關進出口，台灣今年對美出口有望創新高。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日公布10月海關進出口貿易情形，為289.9億美元，累計前10月出口2712.7億元，較去年同期減少2.4%，根據財政部的評估，今年一定會負成長，但是值得注意的是，前10月對美國的出口不僅創歷史同期新高，也即將要追過去年全年的出口規模，有望再創歷史新高。

10月進口250.4億美元，較9月增加0.3%，也較去年同期減少4.1%，累計前10月進口2345.7億美元，較較去年同期減1.5%，但值得注意的是，因為10月星宇航空有購買飛機，所以10月從歐洲進口的運輸工具有明顯的增加。10月出超39.5億美元，較去年同期增加6.3億美元，累計前10月出超367億美元，較去年同期減少31.4億美元。

請繼續往下閱讀...

而根據財政部的統計資料顯示，今年前10月對美出口金額為380億美元，財政部統計處長蔡美娜表示，去年我國對美出口金額為394億美元，如果持續下去的話，下個月就可能追過去年全年的成績，而去年對美出口已經創新高，所以今年有機會更高。

10月主要貨品出口中，資通與視聽產品、電子零此件分別增加20.8%、5.3%，規模齊創歷年單月新高，兩者合占總出口二分之一，其餘續處減勢居多。塑化產品因國際原油價格徘徊低檔，年減愈兩成，基本金屬及其製品受全球鋼品需求滯緩，年減13.4%，累計前10月出口以基本金屬及其製品、化學品等減少金額較多，資通與視聽產品年增21.3%最佳。

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