龍巖出售彰銀股票傳公股進場接　財部：關注股權變化

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

龍巖今（8）日重訊公告，賣出彰銀（2801）持股22.4萬張，剩下16.7萬張，持股比例1.68%，而龍巖此一舉動，將牽動彰銀明年的董監改選。財政部表示，現在會持續觀察股權變化並且持續「盡全力」維護公股權益。

龍巖宣布賣出彰銀持股22萬4,113張，扣除相關稅費每單位價格為新台幣23.13元，交易總金額達新台幣51.8億元，處分利益達19.8億元。根據龍巖重訊指出，在處分完成之後，龍巖持有彰銀股票餘16.7萬張，持股比例1.68%。

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財政部次長阮清華表示，龍巖要怎麼處分股票，也只能尊重市場機制。財政部會密切觀察持股的狀況，龍巖後續的動作也只能尊重，如果還沒有除權息也無法知道有什麼樣的人去承接股票，但是過去龍巖過去一直支持公股，如果龍巖要處分持股，財政部仍要有因應的對策。

據悉，近期公股金控旗下的證券有買超彰銀的股票，外界揣測，龍巖處分彰銀的股票，是由公股偷偷承接，由近5個交易日來看，前五大買超券商中有三家公股證券包含台銀證券、第一金證券、兆豐證券，今日前五大券商，公股包辦四大。知情人士透露，財政部確實有指派公股進場，希望可以維持住公股在彰銀握有經營權的局面。

彰銀現在有六席一般董事、三席獨立董事，公股即掌握三席董事與二席獨立董事，而台新銀行有二席董事、一席獨立董事，另外一席董事則屬於龍巖集團總裁李世聰。所以李世聰若退出彰銀，將牽動明年的董監選，據知財政部希望可以維持目前的局勢為底線，繼續掌握彰銀的經營權。

但是阮清華強調，財政部不可能指示公股進場承接，目前都是尊重市場機制。台新金之前的法說會也提出希望可以跟財政部談，但至目前為止，財政部也尚未跟台新金談過。阮清華指出，財政部一定會「盡全力」站在維護公股的權益，關注彰銀的股權變化。