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「賣到中國能賺2倍」…農民寧可走私　越南豬肉價格突破新高

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▲▼ 豬,非洲豬瘟。（圖／路透）

▲非洲豬瘟不僅使中國豬價攀新高，也同樣衝擊越南豬肉市場。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

受非洲豬瘟疫情影響，不止中國大陸豬肉價格創下新高，就連與之接壤的豬肉消費大國越南也受影響，生豬肉價格一個月內飆漲近2成，達到前所未有的歷史高價。除了疫情影響供給外，中國豬肉短缺也直接衝擊越南市場，因為許多肉商寧願將豬肉走私入中國賺取「2倍價差」，更讓越南豬市雪上加霜。

彭博社報導，越南畜牧業協會（Vietnam Animal Husbandry Association）數據顯示，11月7日越南豬肉市價每公斤為71,000越南盾（約新台幣92元），相較一個月之前上漲了18％。協會秘書長阮必勝（Nguyen Tat Thang，音譯）也說，「我們從未見過活豬價個飆到這種程度。」

飛漲的豬肉價格讓越南政府倍感壓力。越南統計總局表示，豬肉價格是上月消費者物價指數上漲的因素之一，越南政府已經責令各部會、各省政府努力穩定豬肉價格，確保豬肉供應無虞。

有「越南豬肉之都」之稱的越南同奈省動物生產協會副會長阮金段（Nguyen Kim Doan，音譯）則說，雖然價格上漲能使養豬戶受益，但大多數收入都被疫情抵銷。由於大批豬隻感染病毒死亡或是被防疫撲殺，越南10月份豬隻數量比去年同期下降20％。

阮金段表示，由於豬農大多尚未開始補充豬隻，因此豬肉價格預計還會持續走高至明年，但他並未透露具體預測數據。阮必勝則說，由於中國市場豬肉嚴重短缺，豬肉價格已經達到越南的2倍，越來越多農場或企業寧願將豬肉走私到中國，使越南本地的豬肉供給情況更加惡化。

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