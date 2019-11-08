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Disney+發布在即　外媒曝這些電影將不會出現納入片單

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▲▼Disney+。（圖／取自Disney+官網）

▲目前Disney+已有台灣官網，但未透露台灣地區的推出時間。（圖／取自Disney+官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

距迪士尼串流影音服務Disney+發布僅不到一周的時間，廣大的迪士尼粉絲們將能從中看到數百部迪士尼經典電影及電視節目，甚至有部分可能是數十年來首次發布的內容。不過據外媒報導，有一些電影恐怕暫時或永遠無法出現在Disney+。

CNBC報導，在Disney+推出首日將有部分電影缺席，其中包括《可可夜總會》（Coco）、《無敵破壞王2：網路大暴走》（Ralph Breaks the Internet）及真人版的《美女與野獸》（Beauty and the Beast）。上述電影無法在Disney+推出是由於與其他串流服務供應商已有事先交易，目前Hulu、Netflix及HBO等其他影音串流平台上約有數十部迪士尼電影。

請繼續往下閱讀...

一些與其他製片廠聯合製作的電影將由於版權問題無法上架Disney+，如Sony與漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）合作的兩部《蜘蛛人》（Spider-Man）電影，仍有一些版權問題待解決。而一些近期上映的新電影如《獅子王》（The Lion King）、《黑魔女2》（Maleficent: Mistress of Evil）及《阿拉丁》（Aladdin）等，不會立即於Disney+推出，但之後將會陸續添增進片單中。

除此之外，部分爭議太大或過時的電影也不會加入Disney+的目錄，如1946年的動畫真人音樂劇《南方之歌》（Song of the South）。該片自發行以來一直飽受爭議，批評者認為其對非裔美國人的描述存在種族歧視，也有部分人認為《南方之歌》看似美化了南北戰爭後的種植園經濟，為迪士尼從未在美國發行過該片任何家庭影片格式的DVD。

Disney+將於11月12日在美國地區正式推出，目前已開放該地區用戶預定，不過尚未有其他亞洲地區上線時間表，外媒推測整合期可能得耗時2年，預計亞洲地區得等到2021年底才可能推出。

Disney+上線倒數中　官方發布3小時預告、推特連發精彩片單

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