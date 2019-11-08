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回擊韓國瑜質疑個資外洩　財長怒嗆：無的放矢、請向國稅局同仁道歉

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▲▼韓國瑜出席「全國公教軍警消力挺韓國瑜暨黨籍立委」團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜公開指控國稅局洩露相關個資。財政部長蘇建榮今（8）日罕見用「強烈的字眼」回擊指出，請韓市長（韓國瑜）不要「無的放矢」，沒有任何證據就隨意指控盡忠職守、遵守法令的國稅局同仁，這不僅是汙衊，更抺煞文官體系長期行政中立的努力。

蘇建榮更嚴厲籲請韓國瑜，「若有證據就拿出來，願意進行調查，若沒有相關證據，請韓市長向所有國稅局同仁道歉。」

請繼續往下閱讀...

韓國瑜被周刊爆出失業還買7200萬元豪宅。不過，韓國瑜方面卻不滿其買房個資外洩，質疑是國家機器介入。韓國瑜昨（7）日在臉書指出，八年前韓國瑜與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得個資，且未經求證逕行報導，韓國瑜強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

財政部今日中午12點才發聲明稿說明稽徵人員「絕對保守秘密」以及「有盡保密的義務」來否認國稅局洩漏個資的說法。但是，財長仍然氣不過，下午再度發出聲明，呼籲韓國瑜不要「無的放矢」如果有證據，他會進行調查，沒有的話要向國稅局人員道歉。

▼財政部長蘇建榮因為韓國瑜質疑國稅局人員洩個資，罕見動怒回擊。（圖／記者屠惠剛攝、資料照）

▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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