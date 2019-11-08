五角大廈：敘利亞北部油田「營收全歸庫德族」充實防衛力量

▲美國國防部宣布，敘利亞油田的營收歸予庫德族。圖為敘國東北部的Rmeilan油田。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部7日表示，來自敘利亞東北部油田的營收，將會給予庫德族的「敘利亞民主力量」（SDF），儘管美軍駐紮當地，協助防衛，但是沒有藉此獲得利益。五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）提到，此舉是為了讓盟友能夠好好充實武裝、防衛的能力。

美國國防部7日宣布，雖然美軍駐紮敘北，保護油田，但並沒有從中獲利。霍夫曼提到，油田「營收不會流入美國，而是歸予敘利亞民主力量」，讓重要盟友自行發展出「對抗伊斯蘭國的實力」，避免石油資源落入伊斯蘭國（IS）手中。

▲美國總統川普日前宣布，美軍將會撤離敘利亞，之後又表示，少部分士兵將會留守油田。（圖／路透）



根據《路透社》報導，川普10月27日宣布，伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍突襲行動中喪生，原計畫撤離的美軍將有少數士兵留守在敘利亞「有石油的地方。」據悉，他也提及美國石油公司接手敘北油田的可能性。

《中央社》報導，美國海軍少將、參謀聯席會副主任伯恩（William Byrne）表示，伊斯蘭國2015年掌控油田，每天抽取4.5萬桶原油，價值高達150萬美元（大約新台幣4550萬元），利潤全都用於攻擊行動，「我們只是避免相同的情況再度發生。」

根據美國能源情報署（EIA）2018年的數據，敘利亞是全球第75名產油國，每天生產2.8萬桶石油。

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